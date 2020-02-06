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06.02.2020 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака

Текст: Сергей Бабкин

В Москве мэрия совместно с полицией вскрыла серьезные нарушения оборота лекарств от рака. Об этом в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

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"Сегодня сотрудники полиции провели успешную операцию, - заявил глава города. - Задержан ряд сотрудников медицинских учреждений". Речь идет о так называемом "сером" обороте препаратов. Медработников в числе прочего подозревают в фальсификации врачебных документов. Подробности схемы не приводится. При этом, как уточнил Собянин, благодаря проведенной операции удастся защитить права онкобольных на бесплатные медикаменты.

Этому также поспособствовал переход на новые стандарты лечения онкозаболеваний. Мэр добавил, что в течение этого года будет завершено создание единой информационной системы, которая полностью отследить производство и спасание жизненно важных лекарственных средств.

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