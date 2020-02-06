В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака

В Приморье правоохранители задержали начальника уголовного розыска ОМВД по Хасанскому району по подозрению в убийстве атамана хутора "Барабашевский" в ноябре прошлого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Правоохранительные органы полагают, что убийство могло быть совершено из-за бизнеса в сфере добычи трепанга. Ранее казачий атаман работал в полиции, затем занимался частной охраной. По имеющейся информации, он находился под следствием по делу о вымогательстве и избиении предпринимателя.

Официального подтверждения информации о задержании полицейского пока не было.

Напомним, что 27 ноября 2019 года в селе Барабаш Хасанского района возле дома по улице Центральной обнаружили тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".