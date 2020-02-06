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06.02.2020 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове в суд направили дело о хищении у дольщиков 520 млн рублей

Текст: Андрей Куликов

В Саратове в суд направлено уголовное дело о хищении более чем полумиллиарда рублей у дольщиков четырех многоквартирных домов.

В Оренбурге на чиновников горадминистрации возбудили дело о хищениях

Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства" и его заместителя.

Как сообщает областная прокуратура, они обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в легализации денежных средств.

По версии следствия, с 2006 по 2016 годы обвиняемые, используя фиктивные аффилированные компании, похитили у дольщиков и у подрядных организаций, которые вели строительство домов, денег и недвижимости на сумму более чем 520 миллионов рублей.

За счет части похищенных средств гендиректор и его заместитель купили квартиры и земельные участки, которые зарегистрировали на подставных лиц. Кроме того, гендиректор "Фонда жилищного строительства", как считают следователи, взыскал с этой организации 50 миллионов рублей, представив в суд заведомо ложные сведения и документы. Также менеджер якобы провел ряд незаконных сделок, в ходе которых произвел отчуждение имущественных прав на десять квартир стоимостью 25 миллионов рублей.

Как ранее сообщала "Российская газета", руководитель этой организации Александр Тихонов был задержан в 2017 году в числе ряда других саратовских застройщиков, подозревавшихся в обмане дольщиков. Первоначально причиненный этим человеком ущерб дольщикам оценивался в 40 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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