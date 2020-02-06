Число столкнувшихся в аварии под Красноярском авто выросло до 29

Госавтоинспекция Красноярского края озвучила новые данные по массовой аварии под Красноярском. Согласно им, количество пострадавших в ДТП легковых и грузовых авто выросло до 29.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром в Емельяновском районе на дороге "глубокий объезд Красноярска", недалеко от деревни Сухая Балка. Из-за плохих погодных условий - тумана и гололеда - здесь случилось массовое столкновение автомобилей. По данным полиции, в аварии пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.

Сейчас движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД - они оформляют ДТП и в ручном режиме регулируют движение.