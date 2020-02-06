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06.02.2020 06:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Студия на высоте

Этажи в жилых домах растут, квартиры - уменьшаются
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 25(8079)
За последнее десятилетие средняя площадь квартир в российских городах уменьшилась более чем на четверть, а этажность выросла на единицу. Впервые лидирующим стало монолитное домостроение, на которое пришлась почти каждая третья новостройка.
В Омске в микрорайоне Уютный возведены малометражные девятиэтажки с квартирами от двадцати квадратных метров под ключ (с полной отделкой, приборами учета, встроенной мебелью, бытовой техникой) стоимостью от 700 тысяч рублей. Льготники смогли стать новоселами благодаря беспроцентной ипотеке. Фото: Евгений Кармаев В Омске в микрорайоне Уютный возведены малометражные девятиэтажки с квартирами от двадцати квадратных метров под ключ (с полной отделкой, приборами учета, встроенной мебелью, бытовой техникой) стоимостью от 700 тысяч рублей. Льготники смогли стать новоселами благодаря беспроцентной ипотеке. Фото: Евгений Кармаев
В Омске в микрорайоне Уютный возведены малометражные девятиэтажки с квартирами от двадцати квадратных метров под ключ (с полной отделкой, приборами учета, встроенной мебелью, бытовой техникой) стоимостью от 700 тысяч рублей. Льготники смогли стать новоселами благодаря беспроцентной ипотеке. Фото: Евгений Кармаев

Такие выводы сделали эксперты аналитического центра "Циан", проведя соответствующее исследование.

Средняя площадь квартир, построенных за последнее десятилетие, составила 58,9 квадратных метра. Это на шестнадцать "квадратов" меньше, чем в 2000-х, что сопоставимо с размером отдельной комнаты.

Фото: iStock
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- Судя по всему, площадь жилья продолжит уменьшаться, - констатирует руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов. - Рост стоимости квадратного метра одновременно со снижением платежеспособности потенциальных клиентов стимулирует девелоперов проектировать относительно небольшие квартиры. Для значительной части покупателей малогабаритное жилье - единственно возможное.

Сегодня на рынке представлены как небольшие студии в новостройках, так и компактные квартиры в старом фонде - так называемые "гостинки" или "малосемейки". Примечательно, что в них есть и кухонная зона, и санузел.

Размеры некоторых поражают. Например, в Кемерове на проспекте Ленина предлагают 12-метровую "однушку" по цене в 700 тысяч рублей. В Абакане на улице Володарского за такую же квартиру со "свежим ремонтом" и новой сантехникой просят 630 тысяч. В Барнауле на улице Гущина продают 11-метровую студию за 795 тысяч. Санузел в ней также оборудован новой сантехникой. Вдвое дешевле (385 тысяч) стоит аналогичная квартира-новостройка под ключ на улице Семиреченской в Омске. Квартира в 10,2 "квадрата" с ванной и небольшой комнатой обойдется покупателю в 720 тысяч рублей в Томске на улице Ивана Черных.

Самую компактную 10-метровую студию с душем предлагают в Новосибирске, на солнечной стороне улицы Потылицына. Просят 500 тысяч рублей. Столь доступная цена связана с удаленностью от центра и невозможностью прописки.

Исследование установило рекордсменов и среди квартир большой площади.

- При этом городское жилье с метражом 500 квадратных метров и выше реализуется только в семнадцати субъектах федерации, - поясняет руководитель проектов "Циан" Анна Николаева. - На первом месте -Москва-Сити, где квартира площадью 2 181 квадратный метр стоит 2,6 миллиарда рублей. Причем без отделки.

В Санкт-Петербурге верхняя отметка находится на уровне 904 "квадратов". Трехуровневая квартира с гидравлическим лифтом, десятью балконами и двумя террасами (тоже без отделки) оценивается в 249 миллионов рублей.

Фото: iStock
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В Сибири лидирует Красноярск. Двухуровневая квартира на улице Перенсона площадью 769 квадратных метров с отделкой в классическом стиле, кинозалом, SPA-зоной, бассейном и каминным залом обойдется покупателю в 50 миллионов рублей.

В новосибирском жилом комплексе "Молодежный" за 42 миллиона рублей можно стать обладателем двух-уровневого пентхауса площадью 565 "квадратов". Объект реализуется без отделки. В Омске за квартиру в 450 квадратных метров просят 175 миллионов рублей.

Еще одна тенденция последнего десятилетия - рост объемов монолитного домостроения, на долю которого сейчас приходится треть возводимого жилья.

- Средняя этажность домов выросла на один этаж, а за столетие - на восемь. Дома, построенные в 1920-1929 годах, в среднем насчитывали 4,9 этажа, а в 2010-х - уже тринадцать, - утверждает Анна Николаева. - Кстати, самая дорогая недвижимость продается в домах, сданных сто лет назад. Средняя стоимость квадратного метра там превышает 200 тысяч рублей.

Максимальная средняя этажность зафиксирована в Екатеринбурге (16,1 этажа), Москве (15,6) и Красноярске (15). Минимальная - в Волгограде (8,9), Самаре (9,6) и Омске (10,9 этажа).

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