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06.02.2020 13:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ставрополье обнаружен третий за месяц очаг чумы свиней

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Труновском районе Ставропольского края (на свалке рядом с селом Безопасное) сотрудники управления ветеринарии региона обнаружили туши свиней, зараженные вирусом африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщается в постановлении губернатора Ставрополья, которое сегодня опубликовано на интернет-портале правовой информации края, на территории свалки и вокруг нее введен карантин.

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"Запрещается посещение территории посторонними лицами, убой и реализация животных, а также продажа кормов", - говорится в тексте постановления.

В Россельхознадзоре по региону уточнили, что на свалке в четверти километра от Безопасного нашли несколько туш животных в возрасте 4-6 месяцев. Во взятых на пробу частицах обнаружили геном АЧС.

В октябре 2019 в этом же районе вирус обнаружили на сельхозпредприятии. Тогда были уничтожены больше 5,5 тысяч свиней.

С начала 2020 года это уже третий случай карантина по вирусу африканской чумы свиней в Ставропольском крае. В начале января в селе Покойное Буденновского района АЧС выявили в одном из частных домовладений (от вируса погибли несколько свиней). После этого около 400 голов свиней пришлось уничтожить, чтобы остановить распространение болезни.

А 14 января управление ветеринарии региона зафиксировало массовый падеж свиней на ферме рядом с селом Птичье Изобильненского городского округа. Тогда выяснилось, что погибших животных хозяин фермы закапывал в ближайшей лесополосе. Там карантин сохраняется до сих пор.

Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Африканская чума в России

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