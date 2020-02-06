В Ялте человека смыло в штормящее море

В Ялте произошел второй за последние два дня трагический случай, когда человека смыло волной в море, и он погиб. Подробности происшествия сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Около полудня мужчина решил полюбоваться стихией с пирса в районе пляжа Приморский. Волнение моря в этот момент достигало четырех баллов, и человека накрыло высокой волной. К месту происшествия немедленно выехали спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас", а также сотрудники ГИМС, МВД и скорой помощи.

- Поиски мужчины осложняли высокие волны, из-за которых он постоянно пропадал из виду спасателей, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - К сожалению, мужчина погиб. Наши сотрудники обнаружили его тело на расстоянии около 20 метров от береговой линии. Погибшего извлекли из воды.

Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось. Несмотря на постоянные предупреждения МЧС об опасности таких прогулок в шторм, люди забывают об осторожности.