Военные выплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму

Двум военнослужащим, Николаю Звереву и Алексею Чебанову придется возместить государству ущерб от допущенного по их вине несанкционированного пуска ракеты во время прохождения службы в Крыму. Южный окружной военный суд оставил в силе решение Крымского гарнизонного военного суда, изменив лишь порядок взыскания судебных расходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Министерство обороны РФ подало к военным иск на 46,57 миллиона рублей. Суд первой инстанции, учтя все обстоятельства, обязал военнослужащих заплатить в доход государства свыше 31 миллиона. Суд постановил в течение года удерживать со Зверева 10 процентов из его денежного довольствия в доход государства, а с Чебанова - 15 процентов денежного довольствия один год и три месяца.

Напомним, инцидент с произвольным пуском ракеты произошел 1 октября 2017 года в Крыму. Тогда по вине военнослужащих Зверева и Чебанова в ангаре воинской части несанкционированно был запущен двигатель ракеты. Готовясь к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока", военнослужащие грубо нарушили правила обращения с особо опасным оружием. В результате запуска двигателя ракета разнесла ворота ангара, часть стены и сами ворота разбросало по территории. К счастью, не произошла детонация боевой части ракеты. Если бы это случилось, последствия ЧП были бы существенно хуже.

В результате инцидента были полностью уничтожены две авиационные управляемые ракеты Х-29ТД стоимостью по 18,5 миллионов рублей каждая, коллиматорное защитное устройство КЗУ-3 оцененное с учетом износа на день ущерба в 2,8 миллионов рублей. Также был поврежден корпус унифицированной компрессорной станции УКС-400В-П4М.