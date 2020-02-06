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Рубрика: В мире

Результаты голосования в Айове разочаровали Байдена

Бывший вице-президент США Джо Байден. Фото: AP Photo/John Locher Бывший вице-президент США Джо Байден. Фото: AP Photo/John Locher
Бывший вице-президент США Джо Байден. Фото: AP Photo/John Locher

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что разочарован результатом голосования в Айове, где он занял лишь четвертое место среди кандидатов в президенты от демократов.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Об этом он рассказал в эфире CNN, отметив, что надеялся, что "дело будет лучше". Байден напомнил, что в Айове разыгрываются лишь 41 голос выборщиков на партийном съезде, в то время как всего таких мест 1900. Делегаты партийного съезда определят в июле единого кандидата от партии на президентских выборах, пишет РИА Новости.

Напомним, в понедельник Айова провела кокусы - собрания избирателей. Байден по-прежнему лидирует в общенациональных опросах, однако в этом штате он занял четвертое место после Пита Буттиджича, Берни Сандерса и Элизабет Уоррен. Следующий штат, где будет проводиться отбор, Нью-Гэмпшир.

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