Результаты голосования в Айове разочаровали Байдена

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что разочарован результатом голосования в Айове, где он занял лишь четвертое место среди кандидатов в президенты от демократов.

Об этом он рассказал в эфире CNN, отметив, что надеялся, что "дело будет лучше". Байден напомнил, что в Айове разыгрываются лишь 41 голос выборщиков на партийном съезде, в то время как всего таких мест 1900. Делегаты партийного съезда определят в июле единого кандидата от партии на президентских выборах, пишет РИА Новости.

Напомним, в понедельник Айова провела кокусы - собрания избирателей. Байден по-прежнему лидирует в общенациональных опросах, однако в этом штате он занял четвертое место после Пита Буттиджича, Берни Сандерса и Элизабет Уоррен. Следующий штат, где будет проводиться отбор, Нью-Гэмпшир.