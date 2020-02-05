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05.02.2020 05:57
Рубрика: В мире

Буттиджич и Сандерс лидируют на кокусах в Айове

Текст: Максим Макарычев
После частичного подсчета голосов 78-летний Берни Сандерс и 38-летний Пит Буттиджич лидируют на партийных собраниях активистов (кокусах) демократической партии в штате Айова, которые прошли в понедельник. После подсчета 62 процентов голосов Буттиджич набрал 26,9 процента, Сандерс - 25,1 процента. Третье место пока занимает сенатор Элизабет Уоррен с 18,3 процента, сообщает Reuters.
Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж. Фото: Reuters Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж. Фото: Reuters
Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж. Фото: Reuters

Аналитики отмечают крайне низкий для него результат бывшего вице-президента США 77-летнего Джозефа Байдена, который пока набирает 15,6 процента голосов партийных активистов. Джозеф Байден рассматривается многими аналитиками в качестве потенциального кандидата на пост главы Белого дома от демократов. Именно телефонный звонок Трампа президенту Украины Зеленскому, в котором глава Белого дома увязывал вопрос оказания военной помощи Киеву с инициированием уголовного расследования в отношении сына Джозефа Байдена Хантера, и послужил основанием для возбуждения дела об импичменте нынешнему американскому президенту, голосование по которому должно пройти пятого февраля.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Ранее Байден шел вплотную с Сандерсом по результатам соцопросов демократических активистов накануне голосования.

Напомним, что кокусами в Айове официально стартовала предвыборная президентская кампания. По его итогам к лету этого года две основные американские партии - демократическая и республиканская - определят официальных кандидатов на президентские выборы, которые пройдут третьего ноября 2020 года, отмечает The Associated Press.

Буттиджича и Сандерса не только разделяет по возрасту 40 лет, они абсолютно разные политики в части идеологии и по многим другим вопросам. Сандерс, самопровозглашенный демократический социалист, десятилетиями считается одним из самых консервативных политиков среди демократов. Буттиджич в считанные месяцы превратился из малоизвестного мэра города в штате Индиана в одного из фаворитов президентской кампании демократов 2020 года. Буттиджич также является первым в истории США кандидатом, который ранее признался в своей нетрадиционной ориентации. Военный отставник, он служил в Афганистане и провел два срока в качестве мэра Саут-Бенда, города с населением 102 тысячи человек. Тем удивительнее, по оценке экспертов, его лидерство в основном населенной белыми американцами консервативной сельской Айове. Некоторые претенденты-демократы ранее жаловались, что в значительной степени этот белый фермерский штат играет огромную роль в определении кандидата в президенты от партии "осла" (это животное является символом демократов в США).

Выступая перед сторонниками в Лаконии, штат Нью-Гемпшир, после объявления первых результатов кокусов, Буттиджич заявил, что начал предвыборную гонку год назад с четырьмя сотрудниками, без признания, имени и без денег, но с "большой идеей". По его словам, в Америке настало время для нового поколения лидеров партии, а отсутствие у него опыта в работы Вашингтоне якобы делает его идеальным кандидатом для преодоления политического тупика в Соединенных Штатах.

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Эксперты призывают не сбрасывать со счетов миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который является непримиримым критиком политики Трампа. Блумберг демонстративно проигнорировал кокусы в Айове, не приняв участие в них и полагая, что настоящая борьба начнется на первичных выборах (праймериз) в Айове, которые пройдут 11 февраля.

Как отметили наблюдатели, кокусы в Айове, а точнее скандал с подсчетом голосов, превратились в фарс. Впервые в истории этого голосования, которое в этом штате проходит с 1927 года, результаты голосования были обнародованы не сразу, а только спустя 21 час после волеизъявления активистов. Причиной этого стал сбой в работе приложения для смартфонов, с помощью которого проголосовали некоторые избиратели. Неопределенность в подсчете голосов разозлила многих претендентов от демократов, обеспокоенных тем, что это только усилит шансы Дональда Трампа на переизбрание. Она подтолкнула штабы некоторых кандидатов поднять вопрос о том, можно ли считать результаты кокусов в Айове законными.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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С другой стороны, голосование членов демпартии в Айове продемонстрировало бурную активность местных жителей, которые образовали очереди к избирательным урнам. В нем приняли участие около 200 000 избирателей.

Президент США Дональд Трамп выиграл республиканское голосование в Айове, одержав во многом символическую победу, учитывая то, что он не столкнулся с существенной оппозицией внутри "партии слона". За него уже сейчас готова проголосовать значительная часть выборщиков на съезде партии, который, как и у демократов, пройдет в июне. Праймериз в США завершатся 16 июня голосованием в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как отмечают аналитики, непредсказуемый результат кокусов вызвал опасения о долгой и противоречивой борьбе на праймериз демократов в предстоящие до летнего съезда партии месяцы.

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