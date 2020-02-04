В США официально стартовала предвыборная президентская кампания

В списке претендентов три республиканца, включая президента Дональда Трампа, который горит желанием переизбраться на второй срок и 11 демократов. Как отмечает Reuters, в основном населенная белыми американцами сельская Айова является первым испытанием в предвыборной битве, в ходе которой будет избран кандидат от демократов, который станет соперником Трампа на выборах третьего ноября. После более чем годовой кампании и расходов на сумму более 800 миллионов долларов результаты кокусов в Айове могут дать ответы для партии, пытающейся понять, как победить бизнесмена, ставшего президентом.

Демократическая партия Айовы заявила после голосования, что обнародование результатов первых в США в 2020 году косусов было отложено из-за "проверок качества" и новых правил отчетности, сообщает АР. Демократический председатель округа Де-Мойн Том Кортни указал, что в этом виноваты некие технологические проблемы, возникшие при подсчете голосов и, прежде всего, "беспорядочное" приложение для смартфонов, через которое отдали свои голоса некоторые партийные активисты.

В партии осла (это животное является символом Демократической партии США - "РГ") основными претендентами на победу в Айове считаются бывший участник президентской кампании 78-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс, которого Трамп назвал "коммунистом". Затем с трехпроцентным отрывом от него, согласно соцопросам, следовал бывший вице-президент США 77-летний Джозеф Байден, которого многие аналитики рассматривают в качестве потенциального кандидата на пост главы Белого дома от демократов. Именно телефонный звонок Трампа президенту Украины Зеленскому, в котором первый увязывал вопрос оказания военной помощи Киеву с инициированием уголовного расследования в отношении сына Джозефа Байдена Хантера, и послужил основанием для возбуждения дела об импичменте нынешнему американскому президенту. Еще одним фаворитом компании является конгрессмен Элизабет Уоррен, которая одно время лидировала в соцопросах в качестве возможного претендента от демократов. Эксперты призывали не сбрасывать со счетов и мэра Саут-Бенда, штат Индиана, 38-летнего Пита Буттигега, который ранее открыто признался в своей нетрадиционной ориентации.

Наконец, эксперты призывали принимать во внимание шансы миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который показал, что является непримиримым критиком политики Трампа. Любопытно, что другой бывший нью-йоркский градоначальник Майкл Блумберг, напротив, является одним из наиболее приближенных к Трампу соратников, имя которого фигурирует в деле об импичменте президента. Накануне голосования глава Белого дома обрушился с резкой критикой на миллиардера, назвав его "коротышкой". "Теперь он хочет подставку, чтобы стоять на ней во время дебатов. Вы можете быть коротышкой, в этом нет ничего плохого. Но почему ему нужно предоставлять тумбу? Думаю, это нечестно. Может быть, тогда и всем остальным выдать по тумбе?" - сказал Трамп. В ответ представители Блумберга, который неожиданно проигнорировал голосование в Айове, назвали главу Белого дома "лжецом".

Собственно, как отмечает The Associated Press, голосование членов демпартии в Айове, которое началось в 19 часов понедельника по местному времени (четыре утра вторника по московскому), показывает не только бурную активность местных жителей, которые образовали очереди к избирательным урнам. Собственно, еще в воскресенье организаторы предсказывали рекордную явку избирателей в истории кокусов, которые начались в Айове в 1927 году. К концу дня десятки тысяч демократов должны были собраться в общественных центрах, спортивных залах средних школ и более чем в 1600 других местах проведения кокусов. В Айове ожидалось участие около 200 000 партийных активистов.

Первые опросы на выходе из участков (экзит-полов) показывают, что многие из них отдали голоса за упомянутых представителей демократов. По данным АВС, именно Сандерс, Байден, Уоррен и Буттиег лидируют на праймериз в Айове.

По предварительным данным, Трамп выиграл республиканское голосование, одержав во многом символическую победу, учитывая то, что он не столкнулся с существенной оппозицией внутри "партии слона". За него уже сейчас готова проголосовать значительная часть выборщиков на съезде партии.

У демократов, которые с момента избрания Трампа смогли захватить контроль над нижней палатой конгресса и лидерство в ряде законодательных собраний штатов, которые считались вотчиной республиканцев, нет столь явного лидера в нынешней избирательной кампании, в отличие от предвыборной гонки 2016 года, где Хиллари Клинтон сразу выдвинулась в фавориты, опередив на кокусах в Айове Берни Сандерса. Кстати, последнего рассматривают в качестве основного претендента на победу в следующем штате - консервативном Нью-Гемпшире, голосование в котором состоится восемь дней спустя. В этом штате пройдут первые в нынешней кампании 2020 года первичные выборы (праймериз) с целью выдвижения делегатов на национальные съезды двух партий. Праймериз в США завершатся 16 июня голосованием в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как отмечают аналитики, непредсказуемый результат кокусов вызвал опасения о долгой и противоречивой борьбе на праймериз демократов в предстоящие до летнего съезда партии месяцы. Отрицательный результат в Айове может привести к замедлению сбора средств на кампанию у претендентов и к сокращению поддержки в других штатах, в то время как сильный результат может дать кандидату столь необходимый импульс для победы.

"Если кто-то скажет вам, что он знает, кто победит, либо у него есть подсказка от Бога, либо он сумасшедший, потому что никто этого не знает", - заявила Дейдре ДеДжеир, которая в понедельник объявила о своей поддержке Уоррен и стала первой чернокожей женщиной, которая принимала участие в кокусах.

Почти каждый демократ, принимающий участие в кокусах в Айове сказал АР, что способность победить Трампа является важным качеством для кандидата в президенты. Демократы также сообщили о двух главных проблемах, доминирующих в их кампании: это здравоохранение и изменение климата.

В воскресенье три претендента-сенатора покинули Айову и отправились в Вашингтон, где в среду днем в сенате на Капитолии состоится решающее голосование по делу об импичменте Трампа.