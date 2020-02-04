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04.02.2020 20:42
Рубрика: В мире

Трамп предложил "ослам" обвинить Россию в конфузе на голосовании в Айове

Текст: Юрий Чернов
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Победивший без особых усилий на партсобрании республиканцев в Айове Дональд Трамп не упустил возможности бросить очередной камень в огород демократов, чье голосование в том же штате обернулось скандалом. Напомним, что из-за сбоя в приложении, подсчитывавшем голоса, результаты волеизъявления сторонников демпартии так и остаются до сих пор неизвестными.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Действующий президент США обратил внимание демократов на то, что если они не могут организовать даже простое голосование, как же они смогут управлять страной, а также предложил свой вариант, кого им стоит винить в случившемся.

"Когда уже демократы начнут обвинять Россию, Россию, Россию вместо собственной некомпетентности в электоральной катастрофе, случившейся только что в великом штате Айова?", - написал Трамп на своей странице в Facebook.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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