Трамп предложил "ослам" обвинить Россию в конфузе на голосовании в Айове

Победивший без особых усилий на партсобрании республиканцев в Айове Дональд Трамп не упустил возможности бросить очередной камень в огород демократов, чье голосование в том же штате обернулось скандалом. Напомним, что из-за сбоя в приложении, подсчитывавшем голоса, результаты волеизъявления сторонников демпартии так и остаются до сих пор неизвестными.

Действующий президент США обратил внимание демократов на то, что если они не могут организовать даже простое голосование, как же они смогут управлять страной, а также предложил свой вариант, кого им стоит винить в случившемся.

"Когда уже демократы начнут обвинять Россию, Россию, Россию вместо собственной некомпетентности в электоральной катастрофе, случившейся только что в великом штате Айова?", - написал Трамп на своей странице в Facebook.