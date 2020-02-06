Россиянам стал доступен ультралегкий, но мощный ноутбук

С 7 февраля стартует предзаказ на новые ультралегкие ноутбуки серии HUAWEI MateBook D 14 и D 15 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма, соответственно. В продажу на российском рынке они поступят 14 февраля. Производитель уделил большое внимание как внешнему виду устройств, так и их "начинке". Ноутбуки получили обновленный дизайн, безрамочный дисплей FullView, высокую производительность и прочный металлический корпус. Также в них реализована функция "Мультискрин", которая позволяет работать на нескольких устройствах одновременно.

"Новые ноутбуки с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма предлагают пользователям комфорт нового уровня, - отмечает президент направления ПК и планшетов HUAWEI Consumer BG Ван Иньфэн. - Это стильные, мощные и умные устройства, с которыми проще и быстрее выполнять повседневные задачи, и они идеально подходят не только для работы, но также, например, для игр, просмотра фильмов и других развлечений".

Чтобы протестировать HUAWEI MateBook D 14, я взяла его с собой на конференцию, с которой мне нужно было написать заметку с графикой в номер и одновременно - несколько коротких новостей с фотографиями на сайт. С телефона или планшета не всегда удобно и набирать текст, и фотографировать. Еще бывает необходимо записать выступления, сохранить что-то из презентаций или быстро вывести на экран свою презентацию.

Во-первых, это очень красивый ноутбук. Дизайн корпуса обращает на себя внимание - он тонкий, довольно компактный, при этом целиком металлический. Даже не страшно его уронить. Думаю, что такой гаджет придется по душе молодым людям, которым важна не только функциональность, но и стиль.

Фото: HUAWEI

Выбирая, какой из гаджетов взять с собой на мероприятие, я всегда обращаю внимание на его вес. Новые ноутбуки MateBook D 14 и D 15 считаются ультралегкими - выбранная мной для теста модель с диагональю 14 дюймов весит 1,38 кг. Конечно, не планшет, но вполне комфортно носить его в рюкзаке и держать одной рукой, если нужно встать с места или пересесть. Ноутбук с диагональю 15,6 весит чуть больше - 1,53 кг.

Включить ноутбук очень легко - сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, не нужно набирать пароль (хотя и такая опция есть). Устройства серии MateBook D 14 и D 15 имеют отдельный модуль защиты, который надежно охраняет персональные данные. Кроме того, конспираторам не нужно заклеивать фронтальную камеру скотчем - она спрятана в клавиатуру под кнопку и активируется нажатием.

Фото: HUAWEI

На команды ноутбук реагирует мгновенно, не тормозит и не виснет - можно одновременно запускать несколько офисных пакетов и графических редакторов. Ноутбуки новой серии позволяют редактировать видео, работать со всеми популярными программами 3D-рендеринга, проектировать схемы, создавать таблицы и большие презентации. Высокую производительность обеспечивает 4-ядерный процессор AMD Ryzen™ 5 3500U.

За три часа, которые длилась первая сессия конференции, ноутбук у меня на коленях практически не нагрелся. Все благодаря улучшенному вентилятору с лопастями уникального S-образного дизайна. Их сделали тоньше, чем в предыдущей модели, а количество увеличили. Воздушные потоки теперь распределяются максимально эффективно, и система откликается шустро и плавно. Например, как утверждают лабораторные тесты, компьютер стал на 31% быстрее открывать файлы презентаций, на 80% быстрее копировать файлы и на 27% оперативнее редактировать файлы в Adobe Photoshop.

Обе модели HUAWEI MateBook D 14 и D 15 оснащены двухканальной оперативной памятью DDR4 объемом до 8 Гбайт, что позволяет с легкостью обрабатывать ресурсоемкие задачи - по несколько сразу.

У ноутбука удобный (в том числе для левшей) и отзывчивый тачпад, но при необходимости можно подключить и "мышку". В моем устройстве два USB-разъема (у версии с диагональю 15,6 дюйма их три). Через разъем HDMI можно подсоединить телевизор - ноутбук не требует установки драйверов, а сразу отображает на ТВ рабочий стол со всеми файлами.

Сдвоенная антенна для подключения к беспроводным сетям WLAN обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных.

Фото: HUAWEI

Пожалуй, самой удобной в работе для меня оказалась технология HUAWEI Share (функция "Мультискрин") - фирменная "фишка" HUAWEI, позволяющая мгновенно передавать файлы между телефоном и ноутбуком. Эта возможность принципиально меняет рабочий процесс и существенно сокращает время. На конференции я писала новости на ноутбуке, а снимала на смартфон. Раньше мне пришлось бы перекидывать отснятое себе в почту, чтобы из нее сохранить снимки на ноутбук и затем отправить на сайт или редактору. С HUAWEI MateBook D 14 ничего пересылать не нужно - подключить смартфон к ноутбуку можно через встроенную NFC-метку. Достаточно коснуться ее смартфоном, после чего ноутбук спросит, доверять ли обнаруженному устройству и, получив одобрение, отобразит на рабочем столе полный образ телефона. Им можно управлять с помощью тачпада или мыши. Например, перетаскивать фото, аудиофайлы или документы, пришедшие в WhatsApp.

Функцию "Мультискрин" поддерживают все смартфоны HUAWEI с интерфейсом EMUI 10 и процессором не старше Kirin 980.

В ноутбуке есть диктофон с довольно чувствительным микрофоном. Это удобно для интервью, можно не носить диктофон отдельно или не переживать, если забыл его. Файл записывается в формате m4А.

Ноутбук оснащен аккумулятором с емкостью 57,4 Втч. Чуть больше половины заряда мне хватило на всю конференцию - при работе в офисных и графических программах, проверке фактов в интернете и подключении смартфона через HUAWEI Share для перекидывания фотографий. Полной батареи, как пишет производитель, хватает на 10 часов офисного использования, 9,5 часа просмотра видео или 9,4 часа "серфинга" в интернете. Зарядное устройство с разъемом Type-C (как у всех современных смартфонов и планшетов HUAWEI) весит немало - 160 грамм, но удобно, что оно подходит и для телефона, то есть можно брать с собой всего один провод. До 50% ноутбук заряжается всего за полчаса.

Новые модели HUAWEI MateBook D 14 и D 15 годятся не только для работы, но и для развлечений. На них можно смотреть кино - антибликовый экран FullView с соотношением сторон 16:9 и обеспечивает комфортный обзор под углами до 178 градусов. Цвета не искажаются, вполне удобно смотреть фильм вдвоем, например, в самолете.

Фото: HUAWEI

Дисплей FullView с трех сторон обрамлен ультратонкими рамками - их толщина всего 4,8 мм у ноутбука с диагональю 14 дюймов и 5,3 мм у диагонали 15,6. Экраны занимают 84% и 87% поверхности, соответственно. Взятый мной на тест ноутбук с диагональю 14 дюймов, к тому же, раскладывается на 180 градусов - в таком виде его дисплей не отвлекает при подключении к компьютерному монитору.

Последнее, но не менее важное - экраны новых ноутбуков прошли сертификацию компании TÜV Rheinland, подтвердившую эффективное снижение синей составляющей спектра подсветки. То есть при длительной работе глаза меньше устают, что очень важно для журналиста, у которого 90% работы - это набор и редактирование текстов.

К предзаказу HUAWEI MateBook D 14 и D 15 приурочена специальная акция, где пользователи могут испытать удачу и получить ноутбук за 1 рубль. Акция продлится до 7 февраля.