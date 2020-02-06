Российский авторынок показал рост в январе

Автомобильный рынок в России в январе 2020 года вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.

Как поясняют в АЕБ, ежемесячные данные не включают информацию о продажах от BMW. А все из-за глобального решения бренда изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.

Новый год начался неплохо, несмотря на пессимистичные ожидания, приводит пресс-служба АЕБ слова председателя комитета автопроизводителей ассоциации Йорга Шрайбера.

Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому стоит дождаться итогов месяцев с самыми высокими продажами - февраля и марта, отметил он.