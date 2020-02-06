Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.02.2020 15:26
Рубрика: Легковые авто

Российский авторынок показал рост в январе

Текст: Евгений Гайва
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Автомобильный рынок в России в январе 2020 года вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Бесхозная машина: как законно забрать ее себе

Как поясняют в АЕБ, ежемесячные данные не включают информацию о продажах от BMW. А все из-за глобального решения бренда изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.

Новый год начался неплохо, несмотря на пессимистичные ожидания, приводит пресс-служба АЕБ слова председателя комитета автопроизводителей ассоциации Йорга Шрайбера.

Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому стоит дождаться итогов месяцев с самыми высокими продажами - февраля и марта, отметил он.

Названы 10 лучших автомобилей 2020 года в мире
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы