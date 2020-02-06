Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России отправит в Китай груз с гуманитарной помощью. В первую очередь, это будут средства индивидуальной защиты и медицинские препараты. О подготовке гуманитарного груза в четверг вечером рассказали в в пресс-службе МЧС.

"Самолет с гуманитарной помощью планируется отправить в Китай в субботу, 8 февраля, с подмосковного аэродрома Раменское. В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина и правительства России МЧС начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая. В качестве помощи в КНР планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты общим объемом 183 кубометра", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Отмечается, что гуманитарная помощь будет доставлена самолетом МЧС России Ил-76. Комплектоваться гуманитарный груз будет в оставшееся до 8 февраля время на территории Московской, Тверской и Воронежской областей.

Напомним, ранее в китайский город Ухань, ставший очагом распространения коронавирусной инфекции, для эвакуации россиян была направлена военная авиация.