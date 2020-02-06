Сборная России проиграла финнам в стартовом матче Шведских хоккейных игр

Сборная России по хоккею потерпела поражение со счетом 0:3 от команды Финляндии в вынесенном матче Шведских хоккейных игр, который прошел в Хельсинки.

Для сборной России нынешний турнир - проверка сил. В состав команды вошли сразу семь серебряных призеров молодежного чемпионата мира, а в тренерский штаб два наставника той команды - Валерий Брагин и Александр Бойков.

Дебют обновленной сборной получился не слишком успешным. За первые семь минут матча подопечные Алексея Кудашова пропустили три шайбы и тренерский штаб решился на замену голкипера - Тимура Билялова заменил Александр Самонов. В составе финской сборной отличились Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила.

На этом голы в матче закончились. Второй и третий период завершились с одинаковым счетом 0:0. Реальные моменты забить у россиян имели Василий Подколзин и Иван Морозов, но они свои моменты реализовать не смогли.

В следующем матче турнира российские хоккеисты 8 февраля в Стокгольме сыграют с хозяевами турнира.