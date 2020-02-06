Силы самообороны привлекут для доставки еды на лайнер Diamond Princess

Служащие Сил самообороны Японии доставят продукты питания, лекарства и вещи первой необходимости на борт круизного лайнера Diamond Princess, где накануне был обнаружен коронавирус 2019-nCoV. В операции планируется задействовать около 100 человек, передает телерадиокомпания NHK.

Судно как минимум до 20 февраля будет находиться на карантине неподалеку от японского порта Йокогама. Среди пассажиров уже выявлено двадцать инфицированных. Все они в срочном порядке госпитализированы в различные больницы префектуры Канагава.

Остальным отдыхающим надлежит без лишней надобности не покидать каюты. Некоторые пользователи микроблога Twitter пишут, что организаторы путешествия обещают выводить людей на свежий воздух малыми группами в лицевых масках. Напомним, что на корабле находятся 24 гражданина России. Среди них пока нет заболевших коронавирусом.

"С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами", - заявили в посольстве РФ в Японии.