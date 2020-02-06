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06.02.2020 05:58
Рубрика: В мире

Система госзакупок для помощи малому бизнесу появится в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании в стране системы государственных закупок и подписал план на 2020 год. Таким образом глава государства намерен поддержать малый бизнес Боливарианской Республики.

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По словам Мадуро, гарантировать исполнение плана должен экономический блок правительства, передает РИА Новости. Пакет мер включает увеличение ввозных пошлин на продукты, которые уже производятся на территории страны, и поощрение компаний-экспортеров.

Напомним, в прошлом году Белый дом ввел самые жесткие в истории санкции против Боливарианской Республики - полностью заблокированы все активы Венесуэлы на территории США. Фактически, введенные меры являются полной экономической блокадой страны и окончательно отрезают Венесуэлу от американского рынка. Каракас сумел переориентироваться на другие рынки по мере ухудшения отношений с США.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле

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