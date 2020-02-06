Система госзакупок для помощи малому бизнесу появится в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании в стране системы государственных закупок и подписал план на 2020 год. Таким образом глава государства намерен поддержать малый бизнес Боливарианской Республики.

По словам Мадуро, гарантировать исполнение плана должен экономический блок правительства, передает РИА Новости. Пакет мер включает увеличение ввозных пошлин на продукты, которые уже производятся на территории страны, и поощрение компаний-экспортеров.

Напомним, в прошлом году Белый дом ввел самые жесткие в истории санкции против Боливарианской Республики - полностью заблокированы все активы Венесуэлы на территории США. Фактически, введенные меры являются полной экономической блокадой страны и окончательно отрезают Венесуэлу от американского рынка. Каракас сумел переориентироваться на другие рынки по мере ухудшения отношений с США.