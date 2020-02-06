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06.02.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Tata показала индийский Defender

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tata. Фото: Пресс-служба Tata.
Фото: Пресс-служба Tata.

На открывающейся сегодня в Нью-Дели автомобильной выставке AutoExpo 2020 индийский автопроизводитель Tata представит концептуальный электровнедорожник Sierra EV.

Оригинальный Tata Sierra в 1991 стал первым внедорожником, разработанным в Индии. Концепт-кар Sierra EV дизайном экстерьера воздает дань той модели: визуально разделенные кабина и грузопассажирский отсеки, боковое остекление, заходящее на крышу, мнимая трехдверность. Старый Sierra был построен на основе пикапа, в новый - вынужденные решения стали стилистическими особенностями.

Фото: Пресс-служба Tata.

Но оставляя в стороне исторические параллели, перед нами просто привлекательный индийский SUV. Он компактный (длина/ширина/высота - 4150/1820/1675 мм соответственно), но с комфортом разместит четырех человек. Интерьер спроектирован так, чтобы высвободить максимум внутреннего пространства.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Обилие наружного света, преобладание светлых тонов в отделке, живая растительность - все это призвано создать ощущение теплоты и уюта.

В салоне не развешаны мониторы, не вмонтированы коннекторы и зарядки для гаджетов, наоборот - он предлагает отвлечься от потребления цифрового контента и предаться приятной беседе в компании друзей, для чего передние сиденья поворачиваются на опоре, обращая обитателей лицом к лицу.

Фото: Пресс-служба Tata.

Для производства Tata Sierra Concept не предназначен, его задача - подчеркнуть ценности утверждаемые компанией на пути прогресса.

Фото: Пресс-служба Tata.