Tata показала индийский Defender

На открывающейся сегодня в Нью-Дели автомобильной выставке AutoExpo 2020 индийский автопроизводитель Tata представит концептуальный электровнедорожник Sierra EV.

Оригинальный Tata Sierra в 1991 стал первым внедорожником, разработанным в Индии. Концепт-кар Sierra EV дизайном экстерьера воздает дань той модели: визуально разделенные кабина и грузопассажирский отсеки, боковое остекление, заходящее на крышу, мнимая трехдверность. Старый Sierra был построен на основе пикапа, в новый - вынужденные решения стали стилистическими особенностями.

Фото: Пресс-служба Tata.

Но оставляя в стороне исторические параллели, перед нами просто привлекательный индийский SUV. Он компактный (длина/ширина/высота - 4150/1820/1675 мм соответственно), но с комфортом разместит четырех человек. Интерьер спроектирован так, чтобы высвободить максимум внутреннего пространства.

Обилие наружного света, преобладание светлых тонов в отделке, живая растительность - все это призвано создать ощущение теплоты и уюта.

В салоне не развешаны мониторы, не вмонтированы коннекторы и зарядки для гаджетов, наоборот - он предлагает отвлечься от потребления цифрового контента и предаться приятной беседе в компании друзей, для чего передние сиденья поворачиваются на опоре, обращая обитателей лицом к лицу.

Фото: Пресс-служба Tata.

Для производства Tata Sierra Concept не предназначен, его задача - подчеркнуть ценности утверждаемые компанией на пути прогресса.