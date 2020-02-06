Трамп отреагировал на провал импичмента шуткой о своем вечном президентстве

Президент США Дональд Трамп отреагировал на только что завершившееся голосование в Сенате, по итогам которого попытка его импичмента потерпела неудачу. В своем Twitter глава государства разместил видеозапись с вымышленной обложкой журнала "Тайм", на которой сменяются таблички "Трамп 2024", "Трамп 2028", "Трамп 2032" и так далее (планируемые годы проведения президентских выборов в США - РГ).

Таблички, выполненные в предвыборной стилистике, очевидно намекают на переизбрание Трампа вновь и вновь. А подпись на обложке гласит: "Как трампизм переживет Трампа". Потом одна из табличек, над которой стоит глава государства, увеличивается в размерах, и под драматичную музыку счетчик лет на ней начинает стремительно увеличиваться вплоть до 90000 года, за которым следует надпись "Навсегда".

О столь отдаленных перспективах говорить преждевременно, тем более, что по конституции США ни одно лицо не может быть президентом более двух сроков. Но "твит" Трампа имеет вполне конкретное прикладное значение. Глава государства ранее не раз выражал уверенность в том, что затеянный его противниками-демократами импичмент лишь поможет ему переизбраться на второй срок на выборах, которые состоятся третьего ноября 2020 года.

За несколько минут до этого завершилось голосование в Сенате, где проходил суд по импичменту, который Палата представителей в декабре объявила главе Белого дома. Как и ожидалось, Сенат, контролируемый союзниками главы государства из Республиканской партии, оправдал Трампа по обоим пунктам обвинений. Напомним, речь шла о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Трамп сообщил, что в четверг в полдень (20:00 мск) выступит с обращением из Белого дома о "победе нашей страны над фарсом импичмента".