Турецкие военные не прибыли для совместного с Россией патрулирования в Сирии

Турецкие военные второй раз за текущую неделю не прибыли на встречу с российскими коллегами, которым самостоятельно пришлось выполнить патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом в четверг рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков. По его словам, в связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции осуществили патрулирование по маршруту "в одностороннем порядке".

Генерал Боренков уточнил, что патрулирование, несмотря на все, прошло без происшествий и строго в соответствии с утвержденными планами.

Отмечается также, что российские вертолеты провели по двум маршрутам воздушное патрулирование.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки бандформирования 31 раз провели обстрелы в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Хама. Тем самым был нарушен режим прекращения огня на территории идлибской зоны деэскалации.

Напомним, впервые турецкие военные не явились на совместное патрулирование 3 февраля. Это произошло на фоне ночного инцидента в провинции Идлиб, когда позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии. В результате инцидента погибли 5 военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению турецких властей, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении их сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая авиация и артиллерия нанесли в ответ на случившееся удар по 40 целям в Идлибе.