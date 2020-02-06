В Госдуме обсудят модернизацию системы РОП

В Послании Федеральному собранию глава государства призвал к кардинальному снижению объема отходов, поступающих на полигоны, внедрению раздельного сбора мусора, а также к реализации системы расширенной ответственности производителей, при которой производители товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. "Если сказать просто: загрязнитель платит", - отмечал Владимир Путин.

Внесенный накануне в Госдуму законопроект депутата Александра Фокина отвечает каждой из задач, поставленных президентом. Он призван встроить отечественных производителей упаковки в систему РОП. Для этого депутат предлагает перенести обязанность исполнения РОП на упаковщиков, освободив от этой обязанности производителей самих товаров в их упаковке.

"Концептуальных изменений в системе ответственности за утилизацию товаров не предвидится - речь идет только об апгрейде механизмов РОП, - говорит депутат Александр Фокин. Сегодня расширенная ответственность касается товаропроизводителей, но это далеко не самая оптимальная модель. На сегодняшний день около половины от всего объема твердых коммунальных отходов составляет именно упаковка товаров, а не сами товары. Поэтому закономерно, если именно производители упаковки будут нести ответственность за то, что происходит с ней после утраты потребительских свойств".

По словам Александра Фокина, его законопроект можно рассмотреть на простом примере с бутылкой лимонада. Сам напиток едва ли можно назвать продуктом, загрязняющим окружающую среду, а вот стеклянная бутылка таковым вполне является. Перерабатывать лимонад не получится, он утилизируется естественным способом - потреблением. А стеклобой послужит отличным вторичным сырьем, поэтому здесь вступает в силу система РОП.

Депутатская инициатива предлагает вывести из регулирования по системе РОП пищевую промышленность, бытовую химию, парфюмерию и другие товары повседневного спроса. Производители этих товаров должны заботиться о надлежащем качестве своей продукции, а об утилизации упаковки позаботятся сами производители упаковочной продукции.

В России существуют около пяти тысяч предприятий, производящих упаковочную продукцию. Потребителей упаковки, включая товаропроизводителей, розничную торговлю, общепит, гостиницы и массу индивидуальных предпринимателей, использующих упаковку, не меньше четырех миллионов. Если администрирование по системе РОП будет проходить на этапе производства упаковки, а не товара, то процесс станет проще в 800 раз.

"Только про производстве шампанского используется около 10 видов упаковки, - отмечает Александр Фокин. - Это паллета, обмоточный материал, коробка гофрированная, бутылка стеклянная, этикетка, фольга, проволока, пробка укупорочная и крышка. Это означает 10 сложных операций учета, то есть, по сути, наем нескольких дополнительных бухгалтеров. Неудивительно, что для производителей это дополнительная головная боль, от которой их может избавить внесенный законопроект".

По мнению разработчиков законопроекта, Росприроднадзору и ФНС не придется нанимать армию сотрудников для контроля над миллионами производителей, а государству не придется оплачивать эту работу из федерального бюджета. Избавляя товаропроизводителей от необходимости отчитываться по исполнению РОП, законопроект автоматически упрощает систему администрирования такого гигантского сегмента экономики, как производство упаковочной продукции. Меньший объем отчетностей по системе РОП куда проще держать под контролем проверяющих ведомств.

Особое место в законопроекте занимает инициатива обязать производителей упаковки нести ответственность за обращение со 100% отходов упаковки, или уплачивать 100% экологического сбора за весь объем выпущенной продукции.

"Ставка экологического сбора - это себестоимость возврата материала в хозяйственный оборот и его переработки. Для компаний-упаковщиков уплата экосбора гарантирует еще один жизненный цикл продукции. Вместе с тем так называемые "нормативы утилизации" ограничивают объем сбора, обработки и утилизации отходов, выступая понижающим коэффициентом и уменьшая объем экосбора", - уверен Александр Фокин.

"Компании отрасли обращения с отходами не могут эффективно работать в ситуации, когда за сбор и утилизацию отходов упаковки они получают не полную сумму, а лишь часть себестоимости возврата материалов в хозяйственный оборот. Никому не хочется работать себе в убыток. А ведь в ставку экосбора помимо, собственно транспортировки, обработки, хранения и утилизации материалов, должны входить и затраты на просветительскую деятельность среди населения, мониторинг деятельности системы, меры по предотвращению образования отходов упаковки. Да и нелишним было бы подумать и о постоянном улучшении объектов инфраструктуры, предназначенной для обращения с отходами упаковки", - подчеркнул замруководителя "Лиги переработчиков макулатуры" Денис Кондратьев.

По мнению эксперта, нормативы утилизации дестимулируют отрасль переработки, делая их работу заведомо убыточной. Как результат, объем отходов, поступающих на полигоны, не уменьшается, производители упаковки не заинтересованы в использовании экологичных материалов, а планы по переходу к экономике замкнутого цикла, при которой вторичные ресурсы будут возвращаться в хозяйственный оборот, а не гнить на мусорных полигонах, так и останутся на дальнем горизонте планирования. Поэтому законопроект предусматривает полную отмену нелогичных нормативов.

В модернизированной системе РОП, которую предлагает депутат Фокин, заинтересован каждый россиянин, так как РОП является неотъемлемой частью принципа экономики замкнутого цикла. Производителям упаковки здесь достанется главная роль. Упаковщики не смогут непродуманно выпускать на рынок продукцию из нецикличных и невозобновляемых материалов, так как в отсутствие переработки она будет лишь дорожать. Использование таких материалов при стремительно растущих объемах потребления в мире приведет к катастрофическим последствиям в сфере экологии. В то же время упаковка из легко собираемых и перерабатываемых материалов, будет полностью соответствовать современным вызовам.

Кроме того, предлагаемая система создаст профицит вторичного сырья. Чем больше вторичных материальных ресурсов возвращается в хозяйственный оборот, тем дешевле в итоге обойдутся товары для покупателя. Компенсация экосбора за утилизацию в этом случае будет служить инвестицией россиян в грядущее удешевление товаров. Это станет и своеобразным пропуском в будущее со свежим воздухом, растущим производством и новыми рабочими местами.