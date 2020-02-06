В Кремле сообщили об отсутствии ответов США и Британии по саммиту "пятерки"

Ответов от США и Великобритания на предложение президента России Владимира Путина провести саммит стран-основательниц ООН пока нет, заявили в Кремле.

"Из Вашингтона и Лондона пока нет ответа", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме Путин предложил созвать в этом году саммит "пятерки" - России, Китая, США, Франции и Великобритании, чтобы обеспечить стабильность и мир на планете. КНР идею поддержала.