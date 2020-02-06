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06.02.2020 08:20
Рубрика: Видео

Видео: байкер пнул проезжающую машину и спровоцировал масштабное ДТП

Текст: Вадим Давыденко

Отличная погода и хорошая видимость, идеальный асфальт и легко читаемая разметка, ненапряженный трафик и исправные автомобили у всех участников движения. Авария тут, казалось бы, просто невозможна и всё-таки она произошла. Что же могло в этой ситуации привести к ДТП?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как оказалось, для этого достаточно легкой неадекватности водителей, совсем пустяковой дорожной ссоры. А последствия нешуточные - два покореженных автомобиля и пострадавшие пассажиры в одной из машин.

А началось всё с того, что серебристый хэтчбек чуть потеснил на крайней левой полосе мотоциклиста. Тот вспылил и, сблизившись на минимальное расстояние, пнул обидчика могучим ботинком по переднему крылу.

Автомобилист то ли от растерянности, то ли желая ответно подрезать противника, вильнул носом влево, да так, что врезался в бетонный отбойник. Потом резко вывернул вправо и там-то, в гуще движения, и устроил настоящую катавасию.

Итог плачевен: у хэтчбека разбит капот, белый пикап, который, на свою беду, ехал слишком близко к конфликтующим, полностью перевернулся, а мотоциклист... Мотоциклист, весело насвистывая что-то себе под нос уехал вдаль от места аварии.

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