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Видео: "Прибытие поезда" выложили со звуком в высоком качестве

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    06.02.2020, 17:27
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Один из первых фильмов родоначальников кинематографа братьев Люмьер "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" обрёл новую жизнь: его оцифровали в высоком качестве (4k, 60 fps), озвучили и выложили на YouTube.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: 125 фильмов ушедшего десятилетия за восемь минут

Работа была выполнена Денисом Ширяевым, улучшившим качество изображения и повысившим при помощи нейросетей частоту кадров.

Обновлённая версия знаменитого 48-секундного фильма привлекла внимание любителей кино по всему миру: с 3 февраля её посмотрели почти два миллиона раз.

В комментариях автор признаётся, что шокирован ажиотажем, и скромно заверяет, что подобное без труда может проделать каждый.

А вот как выглядел оригинальный немой фильм Огюста и Луи Люмьеров:

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