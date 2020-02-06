Видео: "Прибытие поезда" выложили со звуком в высоком качестве

Один из первых фильмов родоначальников кинематографа братьев Люмьер "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" обрёл новую жизнь: его оцифровали в высоком качестве (4k, 60 fps), озвучили и выложили на YouTube.

Работа была выполнена Денисом Ширяевым, улучшившим качество изображения и повысившим при помощи нейросетей частоту кадров.

Обновлённая версия знаменитого 48-секундного фильма привлекла внимание любителей кино по всему миру: с 3 февраля её посмотрели почти два миллиона раз.

В комментариях автор признаётся, что шокирован ажиотажем, и скромно заверяет, что подобное без труда может проделать каждый.

А вот как выглядел оригинальный немой фильм Огюста и Луи Люмьеров: