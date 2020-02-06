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06.02.2020 14:10
Рубрика: Видео

Видео: в Индии громко сигналящие водители будут дольше стоять в пробках

Текст: Вадим Давыденко

Есть множество способов скоротать время в автомобильной пробке, стоя перед светофором на оживленном перекрестке, и самый худший из них - громко ругаться, требовать от остальных водителей срочно тебя пропустить, а также непрерывно давить на клаксон. Во всех мировых мегаполисах полиция разными методами борется с любителями громко сигналить - от добродушных уговоров соблюдать тишину до суровых штрафов - но изобретательнее всех оказались индусы.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В индийском Мумбаи (почти 30 млн человек с учетом городов-спутников, жители которых каждый день ездят на работу в центр агломерации) в часы пик на перекрестках можно просто оглохнуть. Сотни тысяч спешащих водителей непрерывно давят на клаксоны и нетерпеливо смотрят на светофор в ожидании зеленого света.

Чтобы перевоспитать их, полиция города решила опробовать оригинальную технологию. Рядом со светофорами установили датчики шума, которые реагируют на громкость автомобильных сигналов. Если эта громкость превышает критический порог в 85 децибел, вместо долгожданного зеленого света снова включается красный.

"Громче сигналишь - дольше стоишь" загорается издевательская надпись на табло рядом со светофором и это, как считают противники нововведения, может спровоцировать измотанного в пробке водителя на новый, еще более сильный всплеск эмоций, то есть на еще более громкий рев клаксона.

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