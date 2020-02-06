Володин поручил разобраться с завышением цен на противовирусные препараты

В Госдуме запросят и проанализируют информацию о фактах завышения аптечными сетями цен на противовирусные препараты и медицинские маски. Такое поручение комитетам дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поручение от спикера получили три комитета - по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Накануне этот вопрос поднял президент РФ Владимир Путин. На совещании с членами правительства он заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

Как отметил Володин, президент подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, потому что наживаться на людях недопустимо.

В связи с этим, по его оценке, актуально запросить у депутатов Госдумы информацию о фактах завышений цен по их избирательным округам.

Председатель Госдумы добавил, что "здесь также необходимо взаимодействие со Счетной палатой, с Федеральной антимонопольной службой, чтобы подобных ситуаций не возникало".

Глава думских "единороссов" Сергей Неверов в ходе пленарного заседания призвал депутатов подключиться к мониторингу цен в аптеках.

Он также отметил, что депутаты фракции подготовили законопроект, регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который позволит не допустить скачков цен на препараты.

- Мы должны сделать все, чтобы ни аптечные сети, ни поставщики не использовали ситуации, подобные эпидемии коронавируса, когда цены выросли с полутора до ста рублей буквально за несколько дней, - призвал парламентарий.

Как ранее сообщала "РГ", законопроект, направленный на борьбу с завышением цен аптеками, внесут в Госдуму в ближайшее время. Кроме того, обсуждается поправка о регистрации цен аптеками на квартал вперед. Об этом рассказал журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.