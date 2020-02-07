Автоподстава не удалась: женщина картинно упала посреди дороги

Искусство автомобильной подставы с имитацией ДТП и с последующим вымогательством у обманутого простака денег на "лечение" или "ремонт машины" гораздо старше самого автомобиля, как средства транспорта, и насчитывает не одну сотню лет. Еще в эпоху карет и паланкинов существовал этот мошеннический бизнес, которым в средневековых городах промышляли целые династии жуликов. Всего-то и делов: ловко, так чтоб в самом деле не пораниться, упасть под чьи-то колеса или лошадиные копыта, а потом разыгрывать адовы страдания и вытягивать с доверчивого человека деньги.

Короткая, в 2-3 секунды, сцена требовала от самой "жертвы" немалой расчетливости и физподготовки, а от подыгрывающих ему "возмущенных очевидцев" - неподдельного артистизма. Но на этом ролике, снятом в казахстанском Жезказгане, мы видим чудовищный непрофессионализм подставщиков: нестыковки в хронометраже действа и слабую, вот прямо на "Золотую малину", игру всех участников трагикомедии.

Спектакль был разыгран в центре города в светлое время суток при небольшом числе зрителей. Исполнявшая главную роль молодая женщина сделала вид, что переходит улицу в неположенном месте, и явно переволновалась (возможно, это был ее актерский дебют). Мошенница рухнула под колеса приближающейся машины слишком заблаговременно, метров за 10 до прямого контакта. Да еще и очень осторожно упала - сначала на колено, потом на руки, набок, осторожно перекатилась на спину и на всякий случай закрыла лицо руками. Даже в школьном драмкружке, кажется, сыграли бы убедительнее.

Опешивший водитель вовремя затормозил, боясь приближаться к странному пешеходу: мало ли что она сейчас изобразит? Эпилепсию, приступ астмы, роды? Через несколько секунд сообщники мошенницы сообразили, что спектакль не удался, и бережно подняв "жертву ДТП" с асфальта, унесли ее за кулисы. Станиславский сказал бы свое знаменитое "не верю" и не стал бы дожидаться конца пьесы, а вот казахстанская полиция, думается, отнесется к этой постановке с должным вниманием и найдет всех его участников.