Банк России ожидает снижения ставок по ипотеке

В Банке России считают, что средние ставки по ипотеке в 2020 году продолжат снижаться и, следовательно, выйдут на новые исторические минимумы. Это следует из заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции после заседания ЦБ.

Средняя ставка выдачи ипотечных жилищных кредитов в декабре обновила исторический минимум - ровно 9% годовых, напомнила Набиуллина. Она также добавила, что есть потенциал для дальнейшего снижения процентных ставок под влиянием принятых решений по ключевой ставке.

В пятницу Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку, которая теперь составляет 6% годовых. Также Банк России не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ранее аналитики, опрошенные "Российской газетой", прогнозировали, что средняя ставка по жилищным кредитам по итогам 2020 года приблизится к 8,5%. На этот показатель не в последнюю очередь повлияют и ипотечные госпрограммы с субсидированием ставок.