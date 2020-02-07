"Барселона" вслед за "Реалом" вылетела из Кубка Испании

"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.

"Барселона" проводила четвертьфинальный матч в Бильбао на фоне продолжающихся скандалов. Капитан и многолетний лидер команды Лионель Месси требует отставки руководства клуба и ругается на тренировках с партнерами. А все началось с неосторожного высказывания спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля о том, что отставка Эрнесто Вальверде стала следствием того, что ряд игроков не выкладывались на 100 процентов. Месси тут же потребовал назвать имена этих футболистов.

На фоне не самого приятного морального состояния каталонцы отправились в Бильбао. И поражение "Барселоны" вполне можно признать заслуженным результатом. Впервые за десять лет в полуфинале Кубка Испании нет ни "Реала", ни "Барселоны".

Помимо "Атлетика" в полуфинал турнира вышли "Реал Сосьедад", "Гранада" и "Мирандес". Жеребьевка пройдет седьмого февраля.