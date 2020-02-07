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Рубрика: В мире

Бегемоты из зоопарка Пабло Эскобара угрожают экосистеме Колумбии

Текст: Максим Макарычев
В Колумбии бегемоты, разбежавшиеся еще в начале 1990-х из частного зоопарка Пабло Эскобара, угрожают экосистеме страны.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Печально известный наркобарон привез много различных животных в свою огромную колумбийскую резиденцию Гасиенда Наполес, расположенную в нескольких сотнях километров от города Медельин. После его смерти в 1993 году правительство отправило большинство обитателей зверинца в местные и международные зоопарки. Вернее - всех, кроме четырех самых больших бегемотов, которых оказалось слишком трудно поймать и слишком опасно транспортировать. Поэтому млекопитающие, привезенные из Африки, были оставлены на воле. Сейчас им от 65 до 80 лет. И их образ жизни угрожает колумбийской экосистеме, говорится в научном исследовании, опубликованном в американском журнале Ecology.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) хотела изучить влияние крупных видов животных, которые представляют собой то, что называется мегафауна, на экосистему мест их обитания. Они обратились к примеру этих бегемотов, которых в Колумбии никогда не было в природе, и поэтому их можно считать "инвазивными видами". Бегемотов нашли обитающими вокруг озер Рио Магдалены.

В Африке бегемоты являются "инженерами экосистем", отмечается в исследовании. Они удобряют озера и реки после переработки пищи. В Колумбии животные из зоопарка Пабло Эскобара играют точно такую же роль, внося земные органические вещества и питательные вещества в водные экосистемы, что имеет совершенно обратный эффект в этой латиноамериканской стране.

Растущая популяция гиппопотамов, занимающая все больше места, по прогнозу экспертов, будет представлять серьезную угрозу с точки зрения качества воды для бассейна Рио-Магдалены. Фактически она увеличивает количество земли в воде и способствует изменению присутствующего там планктона, что приводит к размножению вредных водорослей. Ввиду того, что водоросли, таким образом, получат слишком много питательных веществ, необходимых для их развития, таких как фосфор и азот, это может привести к озеленению воды.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Популяция бегемотов, по прогнозу ученых, может резко увеличиться в Колумбии в ближайшие годы. "В Колумбии существует реальная дилемма, что делать с этими бегемотами. С одной стороны, они привлекают туристов и вызывают любопытство. С другой стороны, они представляют угрозу для людей и окружающей среды", - отмечается в исследовании.

Напомним, что в среду стало известно о том, что в Колумбии от рака в тюрьме умер главный "киллер" наркобарона Эскобара. Джон Хайро Веласкес скончался в Национальном институте рака в Боготе, куда был госпитализирован в конце декабря с термальной стадией рака пищевода, который он перенес с метастазами в легких и печени. Веласкес признался, что лично совершил, по меньшей мере, 300 убийств по приказу своего хозяина, и помогал координировать гибель около трех тысяч человек от имени Медельинского картеля Эскобара в 1980-х и 90-х годах.

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