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07.02.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Блогеры прокатились по льду в обутых в коньки "Жигулях"

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Чем ближе 8 марта, тем явственнее на улицах российских городов видны признаки зимы: долгожданный снег и мороз, которых не было на Новый год, сосульки на крышах домов и гололед на дорогах. Поэтому неудивительно, что очередной автомобильный эксперимент видеоблогеров с YouTube-канала "Гараж 54" оказался связан с машинами и льдом.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Поставить "Жигули" на коньки - почему бы нет? Конечно, не все четыре колеса и уж точно не ведущие, а лишь передние. Задние благоразумно оставили на шипованой резине.

Коньки взяли самые обычные, вернее, только лезвия от них, и приварили сразу по парочке к каждому из дисков, чтобы распределить нагрузку.

Как показал тестовый заезд, на первой скорости коньковые "Жигули" изрядно трясет, вдобавок, регулярно возникают проблемы с торможением. Но если перейти на вторую, то управляемость лучше, но малейшая неровность льда - трещины, колейность - приводит к поломке хрупких лезвий.

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