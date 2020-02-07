Блогеры прокатились по льду в обутых в коньки "Жигулях"

Чем ближе 8 марта, тем явственнее на улицах российских городов видны признаки зимы: долгожданный снег и мороз, которых не было на Новый год, сосульки на крышах домов и гололед на дорогах. Поэтому неудивительно, что очередной автомобильный эксперимент видеоблогеров с YouTube-канала "Гараж 54" оказался связан с машинами и льдом.

Поставить "Жигули" на коньки - почему бы нет? Конечно, не все четыре колеса и уж точно не ведущие, а лишь передние. Задние благоразумно оставили на шипованой резине.

Коньки взяли самые обычные, вернее, только лезвия от них, и приварили сразу по парочке к каждому из дисков, чтобы распределить нагрузку.

Как показал тестовый заезд, на первой скорости коньковые "Жигули" изрядно трясет, вдобавок, регулярно возникают проблемы с торможением. Но если перейти на вторую, то управляемость лучше, но малейшая неровность льда - трещины, колейность - приводит к поломке хрупких лезвий.