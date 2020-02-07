Бывший гендиректор "Ленфильма" отреагировал на назначение Инессы Юрченко

Когда стало известно о том, что и.о. генерального директора киностудии "Ленфильм" назначена Инесса Юрченко, Эдуард Пичугин, ранее занимавший этот пост, отреагировал следующим образом. На своей странице в социальной сети Facebook он разместил несколько фотографий из своего архива (в том числе с президентом, помощником первого лица по культуре Владимиром Мединским, председателем Совета директоров "Ленфильма" Федором Бондарчуком) и опубликовал следующий текст:

"С гордостью и чувством удовлетворения покидаю сегодня пост генерального директора Киностудии "Ленфильм". За спиной 8 лет напряженной работы и борьбы за сохранение и развитие киностудии. Наша команда пришла буквально на руины, но мы смогли выстоять, найти ресурсы, обновить студию, снять прекрасные фильмы, создать здесь уникальное культурное пространство".

Далее Эдуард Пичугин напоминает, какой непростой была работа: "Сложно представить, в 2012 году на "Ленфильме" не было ни одной нормальной кинокамеры. Сейчас "Ленфильм" - современная киностудия, способная создавать картины - от идеи до выхода на экраны. В сложных условиях мы создали 16 фильмов, которые признаны на престижных кинофестивалях. "Три дня до весны", "Довлатов", "Петербург. Только по любви", "Странники терпения", фильмы мастерской Александра Николаевича Сокурова: "Мальчик русский", "Теснота" и другие".

" …Финансовый кризис и обстоятельства внесли коррективы в наши первоначальные планы: валютный скачок, заморозка вопроса с "Золотой коллекцией", сложности с финансированием от Фонда кино сделали наш путь к успеху более долгим и трудным. Но мы выстояли, нас поддержал Президент!".

"Сегодня у меня на руках два важнейших для киностудии документа: поручения Президента России по оздоровлению Киностудии "Ленфильм". Вместе с председателем совета директоров Федором Бондарчуком нам удалось этого добиться. Передам эти документы Инессе Юрченко, которая сегодняшним распоряжением Росимущества назначена на мою должность, помогу ей войти в курс дела. Благодарю всех друзей киностудии, наш прекрасный коллектив, замечательных мэтров кино за поддержку и дружбу, актеров и зрителей. Наше кино не заканчивается, оно только начинается!", - так заканчивает свой пост известный продюсер. Нельзя не отметить, как своевременно и дипломатично воспринимаются сейчас эти слова. Тем более, что всем известно: когда специалист заступает на новый пост - ему всегда нужна поддержка и доброе отношение, в частности тех, кто передает ему дела.