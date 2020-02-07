Власть
07.02.2020 11:19
Текст: Юрий Сизов

Делегация РФ вылетела на переговоры в Сочи с задержкой на два часа

Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Марина Лысцева/ТАСС

Из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром - на два часа был перенесен 7 февраля вылет из Москвы в Сочи борта специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, сообщает ТАСС. Они направляются для участия и освещения переговоров президентов России и Беларуси.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти

Как уже сообщал "СОЮЗ", белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко прибыла на Черноморское побережье накануне.

Изначально переговоры на высшем уровне, уточняет агентство, были намечены на 12 часов, а вылет спецборта был запланирован на восемь утра. На борту самолета - вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»