ФАС выявила рост цен на медицинские маски в десятки раз

"Повышение розничных цен в январе было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2 -2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз", - сказал Цариковский.

ФАС удалось выяснить, что цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Существенный рост был зафиксирован в оптовом звене. Лидером оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз.

"К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трёхслойные маски в 10 раз", - уточнил Цариковский.

ФАС продолжит следить за ситуацией с ценами на медицинские маски. "В случае, если мы выявим злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных производителей или оптовиков, а также сговоры и картели, нами будут применены все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жёсткие наказания за картель", - пояснил замруководителя ФАС.

Для контроля ситуации ФАС также предлагает создать оперативный штаб с участием администрации субъектов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов.