В некоторых цены на них действительно выросли на 25, 30, 40 процентов. И даже на 440 процентов.

Картина пестрая. Есть города, где на прилавках лежат и дорогие, и дешевые маски. Где-то оживились спекулянты. А в Еврейской автономной области одна аптека, несмотря на то, что поставщик задрал цены на 42 процента, своим покупателям продают маски всего с 4-процентной надбавкой. В том или ином виде почти везде журналисты зафиксировали дефицит этих товаров.

Дальний Восток: спекулянты оживились

Одними из первых масочный дефицит ощутили жители Благовещенска. До Китая отсюда рукой подать, город на другом берегу Амура видно невооруженным глазом. Медицинские маски тут закончились 29 января. Совсем. В это же время во многих организациях города появились объявления о введении масочного режима.

Сознательные жители хотели выполнить рекомендации и отправились за средствами защиты. Тут-то и выяснилось, что ни в аптеках, ни даже в специализированных парикмахерских магазинах масок не осталось. Вновь товар появился только спустя пару дней, когда прибыла дополнительно заказанная партия. В аптечную сеть "Амурфармация" поступило 80 тысяч масок.

"В Минздрав РФ направлена заявка на пять миллионов масок для региона. "Их поставка ожидается в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе Правительства Амурской области, взявшего ситуацию под свой контроль. - Все медицинские организации региона обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противовирусной терапии".

В Якутске массово раскупать маски стали после того, как прошел слух о выявлении случая заражения коронавирусом. Новость оказалась фейком. Но местные жители решили перестраховаться, и аптекам пришлось заказывать дополнительную партию товара. К тому же в городе напряженная ситуация по гриппу и ОРВИ. Эпидемиологи отмечают сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых. По данным на 5 февраля, показатель на 10 тысяч населения составил 121,5, что на 54,4 процента выше недельного эпидемического порога.

Небывалый ажиотаж наблюдали и в Чите. Там за неделю жители скупили трехгодичный запас масок. Причем некоторые, похоже, решили нажиться на беде.

"Поступает информация о возможных спекулянтах - гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по нескольку тысяч медицинских единиц товара", - рассказали 3 февраля в пресс-службе правительства Забайкалья.

"У нас есть сведения, что вчера одна маска стоила 1,2 рубля, а к вечеру их уже продавали за 10", - добавила заместитель председателя правительства региона Аягма Ванчикова. Цена выросла на 833 процента!

Для региона также заказали дополнительную партию масок. К 7 февраля в подведомственное краевому Минздраву ГУП "Аптечный склад" поступило 83 тысячи масок, которые распределили по сети госаптек.

- Это небольшая партия, запас масок в регионе все еще ограничен в связи с большим спросом из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому мы просим граждан не создавать ажиотажа и не скупать маски в большом количестве, - отметила начальник отдела лекарственного обеспечения и закупок краевого Минздрава Татьяна Скрипниченко.

Дефицит масок и в Республике Бурятия. Как заявили в региональном Минздраве, он связан с отсутствием товара у отечественных поставщиков из-за повышения спроса во всех регионах России и с прекращением поставок от импортных производителей.

- Оптовые компании республики и крупные аптечные сети основные поставки ожидают в марте, - сообщили в ведомстве и добавили, что ватно-марлевую повязку можно изготовить и самостоятельно. - Марлю сложить в четыре слоя. Между слоями проложить вату. Количество ваты должно быть таким, чтобы повязка не слишком затрудняла дыхание.

Повышенный спрос на маски наблюдается и в Хабаровске. Здесь ввели масочный режим. В конце прошлой недели на складах КГБУ "Фармация" при Минздраве Хабаровского края было около 8,5 тысячи масок, но в понедельник запас составлял уже 1,5 тысячи. Раскупили остатки быстро. В основном для медучреждений. В свободной продаже их найти сложно.

- Масок нет нигде, можете даже не ходить и не искать, не тратьте время, - заявила фармацевт одной их хабаровских аптек корреспонденту "РГ". - Сейчас они продаются только в некоторых магазинах. Но вполне могут оказать несертифицированными. То есть от вируса вас не защитят.

Директор "Фармации" Денис Улыбышев сообщил, что к ним регулярно поступают звонки от явно не медицинских организаций с предложением приобрести большие партии товара: от ста до трехсот тысяч штук. При этом готовы платить наличными и сразу же вывезти.

- Это делают для дальнейшей перепродажи изделий за более высокую стоимость или для их поставки в Китай, - уверен директор.

Новая большая партия масок должна прийти в Хабаровск в середине февраля. Их можно будет купить в государственных аптеках по доступным ценам.

Кстати, частные аптеки тоже стараются сдерживать рост цен. К примеру, сети "Бира-Фарм" в Еврейской автономной области новую партию масок пришлось закупать у своего поставщика по стоимости на 42 процента превысившей обычную. Но для своих покупателей они подняли цены всего на 4 процента. В Приморье маски купить можно, но не везде.

- Тем не менее, на сегодня острой нехватки защитных масок на территории региона не наблюдается, товары в аптеки продолжают поступать. Однако, что касается крупных торговых сетей, то приобрести их там можно только в двух, - пояснила глава территориального управления Росздравнадзора Наталья Двуреченская. - Продолжает работу "горячая линия", позвонив на которую можно узнать, где по краю можно приобрести этот товар как у розничных продавцов лекарств, так и у "сетевиков".

Кстати, масок уже несколько дней нет в продаже и в большинстве аптечных интернет-магазинов. На "Аптеке.ру" в пятницу удалось найти только упаковку из трех детских масок за 51 рубль.

Мурманск: пришлось поискать

"Масочный" ажиотаж не обошел стороной и Мурманск. Обзвонив четыре аптеки, корреспондент "РГ" не нашел масок ни в одной из них. После звонка в справочную службу одной из аптечных сетей удалось выяснить, что немного масок осталось лишь в трех аптеках.

"Дефицита нет, - рассказала оператор справочной службы. - Просто их очень быстро расхватывают". Спрос на маски вырос из-за гриппа, заболеваемость которым ненамного, но превысила эпидпорог в Заполярье.

"Цены тоже подскочили, - отметили в аптеке. - Когда мы закупали маски, они стоили 40 рублей за упаковку из 5 штук. Сейчас они стоят уже дороже, вероятно, около 50 рублей". То есть по 10 рублей за штуку вместо 8 рублей - цена выросла на 25 процентов.

Правда, как выяснилось, в некоторых аптеках все же остались маски по более низкой цене. Они нашлись в трех аптеках Ленинского округа Мурманска. В одной из них большая упаковка масок на 50 штук стоила 260 рублей (5,2 рубля за штуку), во второй и третьей остались маленькие упаковки по 5 штук по цене 30 рублей и 14 рублей за упаковку (по 6 и 2,8 рубля за штуку соответственно).

Екатеринбург: исчезли внезапно

В центре города маски днем с огнем не найти. В аптеке рядом с Оперным театром фармацевт сдвинула собственную маску на подбородок и улыбнулась: "Уже несколько дней нет. Когда будут, не знаю… Могу посоветовать: поищите на кассах в супермаркетах, в магазинах постоянных распродаж. А мы ждем со склада, но больше, правда, ничего не знаю".

В аптеке на Ленина-Луначарского вообще сориентироваться непросто. Здесь все - и цены, и информация о товаре - на электронной витрине. Ее табло - что-то вроде большого смартфона на стене. Набираем в поисковой строке "медицинские маски". В ответ появляется: "в наличии нет". Пробуем ввести "одноразовые маски" - тот же результат.

Молодая девушка в белом халате с любопытством следит за манипуляциями и весело информирует: "Масок нет, все раскупили. Обещают привезти завтра. Остается произнести сакраментальное: "Будем искать".

Нашли. В спальных районах города. Правда, они выросли в цене. Например, в Академическом районе одна маска раньше стоила 10 рублей. Сейчас продают по три штуки - но уже за 40 рублей (чуть более 13 рублей за штуку, рост - 30 процентов).

Кострома: плюс два рубля

Общественники в Костроме провели серию рейдов по аптекам после жалоб на подорожание медицинских масок.

По данным Роспотребнадзора на 6 февраля эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе не превышен. Однако количество заболевших постоянно растет. Как и спрос на средства защиты, в первую очередь, медицинские маски и антивирусные препараты.

Некоторые костромичи покупают маски сразу по 500-600 штук, при этом жители обратили внимание, что повысились и цены на эти самые востребованные товары", сообщили в облдуме.

"Я сегодня зашел в свою аптеку. Раньше были маски по упаковкам - 50 рублей за 10 штук. Сейчас одна маска - 7 рублей. Небольшая тенденция есть, - рассказал спикер областного парламента Алексей Анохин. - Безусловно, эту информацию в Росздравнадзор и в антимонопольную службу надо передавать". Здесь, получается, одна маска подорожала на 2 рубля или на 40 процентов.

Самара и Ульяновск: плюс 22 рубля

В Самаре и Ульяновске, где объявлен карантин по гриппу и ОРВИ во всех школах, цены на маски выросли с 15 за упаковку из трех штук до 70 рублей в разных аптечных сетях. То есть вместо 5 рублей за маску берут уже 27 рублей. Это 440 процентов подорожания.

Правда, в трех из пяти аптек, куда удалось зайти, масок не было вовсе. По словам провизоров, спрос на них вырос многократно. Многие люди надевают их в общественном транспорте и даже на улице. Так что придется поискать даже по такой цене.

Новосибирск: спрос вырос, цены - нет

"В последнее время спрос на маски очень вырос, но цены пока остаются на прежнем уровне, - рассказала "РГ" фармацевт одной из новосибирских аптек Яна Полозова. - Небольшие изменения в стоимости бывают, но это зависит от поставляемой партии, от производителя".

В среднем упаковка из трех масок стоит 40-50 рублей. Но раскупают действительно быстро, приходится заказывать новые партии почти ежедневно. И берут все чаще по многу. По словам Яны, два дня назад пришел мужчина купил две коробки по 50 штук: "Он просил больше, но это все, что на тот момент у нас было".

Астрахань: берут оптом

В Астрахани маски найти можно, но только упаковками по три-пять штук. Когда в последний раз средства индивидуальной защиты продавались по одной, местные фармацевты даже не помнят.

- Упаковка три штуки - 20 рублей, - бодро говорит молодая девушка-фармацевт. - Только утром новую партию привезли, до этого вообще их не было: женщина позавчера взяла 88 упаковок! Сказала, что в Китай отправит то ли знакомым, то ли родственникам. В двух аптеках напротив маски были уже по пять штук - за 86 рублей.

- Скажите спасибо, что такие есть, - рассказали мне за кассой, - сейчас они везде кончились, даже в интернете.

Еще в трех аптеках через квартал только развели руками - масок на полках они давно не видели: "Сейчас ажиотаж", -говорят фармацевты.

Калининград: ажиотажа нет

В Калининграде повышенный спрос на медицинские маски не наблюдается, поэтому дефицита этого изделия в аптеках нет. Корреспондент "Российской газеты" зашла в три аптеки, и везде масок было достаточно. Их стоимость варьируется от восьми до десяти рублей за штуку.

Людей в масках на улицах практически нет, двух пассажиров, защищающих рот и нос, мы встретили в междугороднем автобусе. Но они, по их собственному признанию, больше опасаются ОРВИ. Из-за острой респираторно-вирусной инфекции в Калининграде на карантин закрылись несколько школ.

Симферополь: цены повысили не все

В Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на нынешней неделе достигла эпидемического порога. Всего заболевших гриппом и ОРВИ - 8213 человек.

За прошедшую неделю уроки приостанавливались в 30 школах, в которых на карантин были закрыты 59 классов. Это вызвало высокий спрос на маски в аптеках полуострова, поэтому в некоторых из них эти самые простые средства борьбы с сезонными инфекциями закончились - родители закупают их пачками для своих детей. В других аптеках цены на маски повысились. И в тех, где они есть в продаже, цена колеблется в диапазоне от 6 до 10 рублей за штуку.

В государственной аптечной сети "Крым-Фармация", которая принципиально решила не завышать цены, одна маска стоит 2 рубля 50 копеек. В то же время "Крым-Фармация" заявила о намерении закупить специальную партию масок со специальными абсорбентами с противовирусным действием, что поможет сдерживать коронавирусную инфекцию.

Кузбасс: привезут, сколько надо

Больных, зараженных новым коронавирусом, в Кузбассе, к счастью, нет. Зато в регионе обострилась ситуация по ОРВИ и гриппу.

По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 17,8 процента. На карантин закрылись уже несколько общеобразовательных школ. В области по приказу главного санитарного врача введен так называемый "масочный режим".

Но где взять это "стратегическое средство индивидуальной защиты"? Сайт Аптечной справочной России выдал целый список аптек, где продаются маски разных видов и моделей. Цены колеблются от 5 до 750 рублей (последняя - навороченная трехслойная, на резинках). Вчера вечером звоним в первую попавшуюся аптеку с круглосуточным режимом работы - в центре Кемерова, на улице 50 лет Октября.

"Есть маски по 13 рублей, отечественного производства, приходите, - спокойно отвечает провизор. - Успеете ли купить утром в пятницу? Конечно! Никакого ажиотажа - мы заказываем товар по мере необходимости. И его нам стабильно поставляют".