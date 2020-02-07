Фигурант дела о хищении лекарств для онкобольных заключен под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест фигуранта дела о хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных.

Артему Налбандяну, обвиняемому по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество"), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 5 апреля, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты и реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

По предварительной информации, материальный ущерб от их деятельности может превышать 100 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство в отношении еще одного фигуранта.