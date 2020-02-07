"Гелендваген" для бедных стал ближе к оригиналу

На автосалоне в Нью-Дели дебютировало новое поколение индийского внедорожника Force Gurkha, и теперь его не с 10 шагов, а в упор можно спутать с немецким Geländewagen. Но он не только кажется - основными узлами он и есть Mercedes-Benz.

Новые кузов и шасси Gurkha спроектированы в соответствии с современными требованиями безопасности в Индии. Его сходство с Mercedes-Benz G-Class огромно - местами кажется, что дизайнеры просто обводили по контуру "Гелендвагена". Учитывая, что Force Motors и Daimler связывают партнерские отношения с 1971 года, это легко интерпретировать как жест восхищения наставником.

Как бы то ни было, можно сколько угодно предаваться пустым мечтам об автомобиле стоимостью с новую жизнь, а можно за десятую часть купить по меньшей мере близкий внедорожный потенциал и вау-эффект, который при разоблачении не обернется враждебностью в глубинке. Цена Gurkha варьируется от 0,98 до 1,33 миллионов рупий (866 - 1 180 000 рублей).

При этом конструкцию шасси архаичной не назовешь: на стальную лонжеронную раму опираются передняя подвеска с независимой схемой на двойных рычагах со стабилизатором, задний неразрезной мост на качающихся рычагах со стабилизатором и тягой Панара, с коническими пружинами по кругу. Привод или только задний, или бездифференциальный полный с демультипликатором и механическими межколесными блокировками.

Под современные нормы токсичности адаптирован 4-цилиндровый турбодизель Daimler со впрыском common rail (90 л.с., 200 Нм), ведущий историю с 1950 от одного из самых безотказных форкамерных дизелей OM621. Коробка передач - 5-ступенчатая механическая синхронизированная с троссовым приводом также Daimler.

На автосалоне Gurkha представлен в трехдверном стальном кузове с распахивающейся на боковых петлях задней дверью. В салоне внедорожника длиной 4 метра - 6 посадочных мест: два спереди, два раздельных кресла позади и два откидных сиденья смонтированы на стенках багажника с поперечной посадкой. Вскоре появится и пятидверный 9-местный Gurkha и открытая 3-дверка со съемным верхом.

Gurkha оснащается салонным кондиционером, мультимедиа с тачскрином, ABS, двумя подушками безопасности, полностью светодиодными фарами, шноркелем, стальной защитой поддона двигателя.

Производство внедорожника стартует в мае.