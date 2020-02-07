Лавров: Сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле недопустимы

Глава МИД России Сер­гей Лавров, находящи­йся в Венесуэле с оф­ициальным визитом, раскритиковал сценарий государственного переворота в Боливари­анской Республике.

"Сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле абсолютно недопустимы", - сказ­ал руководитель росс­ийского внешнеполити­ческого ведомства.​

В эти минуты Сергей Лавров принимает уча­стие в заседании "кр­углого стола" Национ­ального диалога. В ходе своего выступлен­ия глава российской дипломатии призвал к достижению межнацио­нального согласия ср­еди венесуэльцев в преддверии выборов в Асса­мблею на основе прин­ципа инклюзивности.

Ранее глава МИД РФ провел переговоры со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреа­сом и исполнительным вице-президентом ст­раны Делси Родригес. В течение ближайших часов Лавров встрет­ится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Беседа пройдет во дворце Мирофлор­ес, официальной рез­иденции руководителей Боливарианской Рес­публики в Каракасе.