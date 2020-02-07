Лавров: Сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле недопустимы

"Сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле абсолютно недопустимы", - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.
В эти минуты Сергей Лавров принимает участие в заседании "круглого стола" Национального диалога. В ходе своего выступления глава российской дипломатии призвал к достижению межнационального согласия среди венесуэльцев в преддверии выборов в Ассамблею на основе принципа инклюзивности.
Ранее глава МИД РФ провел переговоры со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасом и исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес. В течение ближайших часов Лавров встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Беседа пройдет во дворце Мирофлорес, официальной резиденции руководителей Боливарианской Республики в Каракасе.