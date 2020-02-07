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07.02.2020 17:36
Рубрика: Власть

Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД Венесуэлы в Каракасе

Текст: Александр Гасюк ( Каракас)
Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с руководителем внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасом.
Фото: CRISTIAN HERNANDEZ / AFP Фото: CRISTIAN HERNANDEZ / AFP
Фото: CRISTIAN HERNANDEZ / AFP

В повестке министров иностранных дел РФ и Венесуэлы, помимо собственно двусторонних отношений Москвы и Каракаса, значительное место занимает актуальная международная проблематика. Ожидается, что в числе прочего стороны подробно обсудят незаконные санкции США, которые ухудшают социально-экономическое положение Венесуэлы.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Перед началом переговоров Лаврова и Арреаса в МИД Венесуэлы прошло культурное мероприятие, в ходе которого под звуки национальной музыки две пары исполнили популярный народный танец.

В последний раз Сергей Лавров посещал Венесуэлу в 2011 году, тогда страной руководил Уго Чавес. Нынешний визит в Боливарианскую Республику символично проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Каракасом.

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Во второй половине дня глава МИД РФ также встретится с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес. Переговоры в Каракасе станут завершающими в ходе трехдневного латиноамериканского турне Лаврова. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства побывал с блиц-визитом на Кубе, а также в Мексике. Накануне по итогам встречи со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом Серегй Лавров заявил о совпадении позиций Москвы и Мехико в отношении политического кризиса в Венесуэле.

"Мы слышим заявления из Вашингтона о том, что никаких вариантов не может быть кроме смены нынешнего президента, в открытую грозятся всеми опциями, которые остаются на столе. Регулярно устраиваются провокации. Это не наш подход и не подход наших мексиканских партнёров", - сказал глава МИД России журналистам.

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