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Рубрика: Власть

Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Москва сожалеет о том, что Соединенные Штаты вместо взаимодействия в многосторонних форматах, в том числе в латиноамериканском регионе, до сих пор одержимы идеей диктата. Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Мехико.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Речь идет не только о конкретном кризисе в Венесуэле или где-то еще, а о судьбах открытой глобальной международной торговой системы. Эти принципы грубейшим образом игнорируются, подрываются американской стороной. По словам российского министра, с США идет разговор об этом, они на каком-то уровне проявляют понимание, но преобладает все-таки стремление любыми способами не позволить никому перечить США, пишет РИА Новости. Лавров отметил, что нужно работать в многостороннем формате, а не пытаться возрождать однополярную модель мироустройства.

Глава МИД РФ рассказал также, что официальные лица США не стесняясь заявляют о приверженности Вашингтона приверженности доктрине Монро. Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, это их суверенное право, отметил Лавров. По его же мнению, это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они ни занимали по Венесуэле или любой другой международной проблеме.

Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заручился поддержкой Вашингтона в процессе отстранения от власти действующего главы государства Николаса Мадуро. Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече Гуайдо с госсекретарем США Майком Помпео.

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