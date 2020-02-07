Маткапитал можно будет перенаправить с накопительной пенсии на иные цели

Как поясняют авторы инициативы, зачастую уже после назначения накопительной пенсии возникает необходимость перенаправить средства материнского капитала на иные цели, например, на улучшение жилищных условий, на получение ребенком образования, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Однако после дня назначения накопительной пенсии женщина теряет право перенаправить средства (или часть средств) маткапитала на иные цели. Законодатели предлагают устранить этот правовой пробел.

С 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тыс рублей, или 3%.