Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику

В Банке России считают, что влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику пока можно считать незначительным. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания Банка России.

"Ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом. Если говорить о России, то влияние на нашу экономику мы в текущий момент оцениваем как незначительное", - отметила Набиуллина. По ее словам, влияние коронавируса на экономику сильно будет зависеть от продолжительности эпидемии и скорости распространения вируса.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на шестом заседании подряд, теперь она составляет 6% годовых. В релизе по ставке указывается, что ситуация с коронавирусом - дополнительный фактор неопределенности в экономике на ближайшие кварталы.