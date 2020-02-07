Спелеологи рассказали о находках в катакомбах Помпеи

В Италии группа профессиональных спелеологов из проекта Cocceius Association по соглашению с дирекцией археологического парка Archaeological Park of Pompeii проникла в "подземный" мир погибшего города Помпеи и обнаружила под ним мощную и хорошо организованную систему каналов и туннелей.

О результатах исследования спелеологи рассказали в кратком отчете, опубликованном на сайте проекта Pompeii Sites. Соглашение с археологами спелеологи заключили еще в 2018 году. С тех пор они изучали катакомбы.

Напомним, города Помпеи и Геркуланум погибли в 79 году нашей эры в результате извержения вулкана Везувий. О том, что под Помпеями находятся древние коммуникации, ученые знали давно. Но масштабные исследование не проводились.

Раскопки в самом городе затрудняет окаменевший вулканический пепел, который покрыл его чуть менее 2000 лет назад. Поэтому проникнуть в катакомбы было нелегко. Однако спелеологам удалось это сделать, они произвели разведку и отобрали образцы для исследования в лабораторных условиях.

Оказалось, что в Помпеях существовала передовая по тем временам система отвода сточных вод. Спелеологи обнаружили хорошо организованную и надежно построенную систему каналов и туннелей, одной из задач которой был вывод дождевой воды из города и сброс ее в море, причем сброс происходил достаточно далеко от берега.

Эти каналы тянулись под землей по всему городу, начинаясь от морского порта и заканчиваясь у стен императорской виллы. Судя по всему, жители города использовали для отвода воды глиняные трубы. Сложная подземная система включала и несколько резервуаров.

В ходе исследования удалось также установить, что этот дренаж строился в несколько этапов. Вероятно, система появилась в конце III века до нашей эры, то есть в эллинистический период этого города.

В I веке до нашей эры она была модернизирована. Произошло это в поздний период существования Римской республики. Третий этап модернизации дренажной системы начался с приходом к власти императора Августа Октавиана и продолжался вплоть до катастрофы, произошедшей в 79 году нашей эры.

Напомним, ранее команда антропологов повторно изучила человеческий череп, обнаруженный более 100 лет назад при раскопках в городе Помпеи, и выдвинула предположение, что эти останки могут принадлежать знаменитому полководцу и писателю Плинию Старшему, погибшему при извержении Везувия.