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Рубрика: Власть

Небензя заверил в намерении РФ пресекать угрозы работы с Турцией по САР

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Россия работает с Турцией для снижения напряженности в сирийском Идлибе и не позволит "вбивать клинья" в усилия Астанинского формата. Дипломат отметил, что Москва и Анкара сотрудничают в интересах деэскалации конфликта и снижения напряженности в регионе.

Лавров: Россия находится в контакте с Турцией по ситуации в Идлибе

"Проводятся соответствующие контакты между президентами, министерствами иностранных дел, политическими и военными ведомствами", - цитирует Небензю ТАСС. Он подчеркнул, что данное взаимодействие будет продолжено. По словам постпреда, критика борьбы с террористами в Сирии - фарс и попытка оправдать действия экстремистов.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал Астанинский формат действенным механизмом урегулирования сирийского кризиса. Он добавил, что астанинский процесс "служит интересам всех стран региона и особенно Сирии".

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