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Рубрика: В мире

Пентагон выделил 11 баз для содержания граждан на карантине

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В связи с угрозой распространения нового коронавируса 2019-nCoV Пентагон передаст министерству здравоохранения США 11 баз близ основных аэропортов страны для содержания на карантине граждан. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Отмечается, что военные не будут взаимодействовать с эвакуированными, а контакты с сотрудниками, отвечающими за эвакуацию, будут сведены к минимуму, пишет ТАСС. Известно, что зоны для карантина расположатся рядом с аэропортами Гонолулу, Чикаго, Техаса, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланты, Нью-Йорка, Сиэтла, Далласа, Нью-Джерси и Детройта.

Напомним, накануне стало известно, что еще 350 американцев, доставленных самолетами из эпицентра быстро распространяющейся вспышки коронавируса в Китае, были помещены под карантин на двух военных базах в Калифорнии. Это первый за последние 50 лет случай в США, когда карантину подвергнуто такое большое количество американцев. Тем временем, число подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах возросло до 12.

В мире США Распространение нового коронавируса

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