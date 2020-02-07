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Рубрика: В мире

Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера

Текст: Александр Ленин (Токио)
На круизном лайнере Diamond Princess накануне были обнаружены пассажиры с коронавирусом 2019-nCoV. Корабль продолжает стоять на карантине рядом с японским портом Йокогама. На борту находятся 24 россиянина, среди которых заболевших не выявлено. Посол РФ в Японии Михаил Галузин рассказал корреспонденту "РГ" о последних новостях с судна и состоянии наших граждан.

Михаил Юрьевич, расскажите о ситуации на круизном лайнере Diamond Princess. Каково состояние наших соотечественников?

Михаил Галузин: Как только нам стало известно о возникновении проблемы, мы незамедлительно предприняли все меры для установления персонального контакта с каждым из находящихся на борту российским гражданином. Конечно же, мы установили плотный контакт с профильными японскими властями, прежде всего с министерством иностранных дел и минздравом.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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В контакте с японскими властями мы в режиме реального времени ведем работу по оказанию содействия нашим гражданам, включая доставку необходимых медикаментов на борт и работу по оказанию консультативного лингвистического и иного содействия находящимся на борту россиянам.

К счастью, по нашим данным, никто из наших соотечественников не заболел, не оказался задетым новым коронавирусом. По ситуации на сегодняшний день, карантин продлится до 19 февраля. Мы все это время будем продолжать оказывать содействие нашим гражданам и, конечно же, сделаем все возможное, чтобы помочь им по окончании карантина выехать дальше по своим маршрутам.

В чем конкретно будет заключаться помощь посольства России?

Михаил Галузин: Мы работаем с туристическими фирмами, которые организовывали эту поездку. Мы работаем с нашими российскими авиаперевозчиками на предмет того, чтобы они посодействовали нашим гражданам, оказавшимся в такой форс-мажорной ситуации.

У наших соотечественников на сегодня есть дефицит с продуктами питания или медикаментами?

Михаил Галузин: Насколько мне известно, таких проблем нет. Мы отслеживаем ситуацию практически в онлайн-режиме. Мы знаем, что японские власти во время периодических швартовок корабля в порту Йокогама обеспечивают пополнение судна всеми необходимыми запасами. Было заявлено о том, что японские военные медики в количестве пяти человек будут командированы на борт корабля. Насколько я могу понять, японские власти стараются делать все, чтобы находящиеся на карантине люди чувствовали себя, насколько это возможно, комфортно и безопасно.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса/ТАСС
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Вопрос эвакуации наших граждан прорабатывался?

Михаил Галузин: Не прорабатывался, поскольку наши соотечественники находятся в режиме карантина на территории Японии. И здесь в этой части действуют японские законы и правила, которые, как я понимаю, не позволяют провести эвакуацию. Кроме того, надо иметь в виду, что даже в случае если бы эта эвакуация состоялась, то все равно речь бы пошла о прохождении нашими гражданами карантина уже в России. Не уверен, что есть смысл в эвакуации, тем более что она не возможна по японским законам.

Идет ли речь о продлении карантина?

Михаил Галузин: На эту минуту я слышал официальные заявления минздрава Японии о том, что карантин действует до 19 февраля. Но обращаю внимание и на то, что до вчерашнего дня, до 6 февраля, нам говорили также и о том, что по мере обнаружения новых лиц, пораженных коронавирусом, не исключается, что карантин будет отсчитываться от последнего обнаруженного. Надеемся, что этого не произойдет. Но такая информация также была. Сейчас официальная позиция японской стороны, насколько я ее знаю, карантин будет действовать до 19 февраля.

Получается, сегодня посольство готовится к вывозу наших граждан 19 февраля?

Михаил Галузин: Мы готовы к любой дате, а модальности и формы нашего содействия гражданам в этот момент будут зависеть от конкретной ситуации. От того, какие опции предпочтут сами наши граждане. На какие рейсы они возьмут билеты. Кто-то, возможно, решит какое-то время отдохнуть в самой Японии. Но в любом случае мы во взаимодействии с японскими властями, конечно же, окажем содействие в решении визовых вопросов, которые наверняка возникнут с учетом незапланированного продления пребывания здесь россиян.

При общении с японскими властями возникают какие-либо сложности?

Михаил Галузин: Никаких проблем не возникает. Японские власти подходят к решению этого гуманитарного вопроса кооперабельно, с абсолютным пониманием.

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