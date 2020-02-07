Пушков прокомментировал отмену Лондоном части пошлин на товары РФ

Намерение Британии отменить часть пошлин на российские товары продиктовано исключительно экономическими соображениями и не означает улучшения отношений с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва - один из признанных лидеров мировой политики", - написал Пушков в Twitter.

Ранее британское правительство объявило об отказе от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это решение принято в рамках корректировки торговой политики, которая началась вслед за состоявшимся 31 января выходом страны из Евросоюза. В частности, речь идет о пошлинах на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.