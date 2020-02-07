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07.02.2020 10:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва системно повышает прозрачность и усиливает контроль в здравоохранении

Текст: Вадим Сергеев

Власти Москвы продолжают постоянно усиливать контроль за оборотом лекарств и качеством оказания медпомощи. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве врачи онкодиспансера задержаны за продажу лекарств на сторону

"Мы совместно работаем с правоохранительными органами, Росздравнадзором и используем все методы в этом направлении", - добавила она. Особое внимание уделяется онкологии. Заммэра напомнила, что с 2016 года действует новая система централизованных закупок лекарств этого профиля. Методика позволяет не допускать завышения цен на препараты. С прошлого года с участием общественников проводится публичное обсуждение закупок.

Для москвичей открыт доступ к электронным картам, а вскоре для пациентов сделают открытой всю систему врачебных назначений, это сделает оборот медикаментов максимально прозрачным. Параллельно реорганизуется вся система онкологической помощи. В городе создаются якорные медучреждения этого профиля, они позволят пациентам наиболее быстро и эффективно пройти курс назначенного лечения.

Напомним, что вчера власти Москвы совместно с полицией вскрыли схему "серого" оборота лекарств от рака, подозреваемые были задержаны.

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