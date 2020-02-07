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07.02.2020 15:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Система назначения и применения лекарственных онкологических препаратов будет прозрачной для пациента

Текст: Вадим Сергеев

Власти Москвы намерены сделать оборот лекарств от рака максимально прозрачным. Об этом на пресс-конференции заявил глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Фото: iStock
В Подмосковье стали лечить онкологические заболевания с помощью света

Особое внимание будет уделено распределению дорогостоящих медикаментов по бесплатным рецептам. "Мы первыми в стране внедрили современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов рака, которые включают таргетные и иммунные препараты, - рассказал Хрипун. - В 2019 году на химиотерапевтическое лечение бюджет выделил беспрецедентные средства - более 15 млрд рублей". Тем не менее задача стоит - закупать новейшие препараты по самым приемлемым ценам. Определенные процедуры в сфере медзакупок позволили снизить стоимость важнейших лекарств по отдельным позициям на 20-25 процентов. Врачи в любой момент могут отследить всю цепочку от выписки до получения лекарства благодаря электронному реестру пациентов.

В особо сложных случаях назначением наиболее эффективных средств будет заниматься Единый городской онкологический консилиум, в который войдут представители якорных (базовых по онкологическому профилю) стационаров: ГКБ № 1, 40, 57, 62, научно-практического центра имени Логинова и Боткинской больницы.

Фото: iStock
Список жизненно важных лекарств расширен

Уже во второй половине 2020 года самые важные лекарственные средства будут маркироваться особым штрих-кодом. Это необходимо, чтобы ни одна упаковка не ушла от межведомственного контроля. Движение препарата смогут наблюдать и лечащие врачи, и представители надзорных органов. А в скором будущем и сами пациенты получат всю необходимую информацию с помощью электронных медкарт.

Также за назначением лекарств следят и правоохранительные органы. Как уже писала "РГ", благодаря совместной работе мэрии и МВД была раскрыта "серая" схема оборота препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак

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